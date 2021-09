MC Khánh Vy sẽ thay MC Diệp Chi dẫn chương trình 'Đường lên đỉnh Olympia' năm thứ 22, bắt đầu lên sóng từ ngày 26/9 tới.

MC Khánh Vy là MC trẻ nhất dẫn 'Đường lên đỉnh Olympia'.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa xác nhận Trần Khánh Vy sẽ tiếp bước MC Diệp Chi để chính thức trở thành người dẫn chương trình năm thứ 22 cùng MC Ngọc Huy.

Khánh Vy sinh năm 1999, được biết đến rộng rãi với biệt danh "Hotgirl 7 thứ tiếng" sau clip bắt chước 7 ngôn ngữ Việt, Anh, Hàn, Trung, Nhật, Thái, Italy. Trước khi dẫn Đường lên đỉnh Olympia, cô từng tham gia dẫn nhiều chương trình về tiếng Anh trên kênh VTV7 như: IELTS On The Go, Follow Us và Crack’em up.

Trước khi bén duyên với VTV, Khánh Vy từng làm MC cho bản tin Thời sự quốc tế của VTC1 khi mới học Đại học. Ngoài việc cộng tác với VTV, Khánh Vy còn sở hữu trang Facebook hơn 1 triệu lượt theo dõi, kênh YouTube riêng với hơn 1,35 triệu người theo dõi với các video chia sẻ bí quyết học tiếng Anh.

Ngay từ bé, Khánh Vy đã biết kiếm tiền từ công việc MC: "Tôi bắt đầu làm thêm từ năm lớp 3 cho đến lớp 9. Công việc của tôi là làm MC cho chương trình về thiếu nhi. Tôi nhớ khi đó mình chỉ được khoảng 50 nghìn đồng một số nhưng điều tôi nhận được là những kinh nghiệm chớm nở về ngành truyền hình, tôi biết mình thích gì và muốn làm gì. Khi vào Đại học, tôi đi làm thêm từ năm thứ nhất đến năm thứ tư và nghiêm túc kiếm tiền từ năm thứ hai", cô kể.

Trong một video chia sẻ với người hâm mộ, cô bạn đã thẳng thắn tiết lộ mức chi tiêu của mình: "Tôi cảm thấy may mắn vì ở cùng gia đình nên không mất chi phí thuê nhà. Sinh hoạt hàng tháng của tôi khoảng 2-2,5 triệu một tháng, ăn uống tầm 5-6 triệu. Tôi thích uống cà phê nên thường chi tiền vào đó, còn lại rất ít khi tôi đi ăn ở ngoài.

Ngoài ra, tôi dành khoảng 30 triệu hàng tháng để trả lương cho nhóm của mình. Tính trung bình, một tháng tôi chi khoảng 50-60 triệu để phục vụ công việc và bản thân. Tôi thấy mức tiền này khá phù hợp với mục đích và nhu cầu sống của mình chứ không có gì phung phí cả".

Trước đó, trong một video với tựa đề 50 điều mình làm được 10 năm qua, Khánh Vy khiến nhiều người phải trầm trồ khi đã tự mua xe ô tô cho mình và mua một mảnh đất tặng bố mẹ khi chỉ mới 19 tuổi.

Khánh Vy ghi lại một ngày đi làm tại VTV

