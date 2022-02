Khả Ngân có dịp hội ngộ cùng “người tình màn ảnh” Thanh Sơn tại sân khấu của chương trình Tết Gặp gỡ mùa xuân.

Tối 5/2, Nguyên Khang gây bất ngờ khi đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình Tết Gặp gỡ mùa xuân. Nam MC khoe khiếu hoạt ngôn cùng lối dẫn lôi cuốn, thú vị cùng đồng nghiệp Huyền Trang. Để thực hiện chương trình, nam MC đã ra tận Hà Nội để tập dợt và ghi hình.

Ngay từ phần mở đầu, Gặp gỡ mùa xuân khiến khán giả thích thú khi tái hiện lại trường quay KCT theo đúng phiên bản “ngày xưa”. Góp mặt trong chương trình là sự xuất hiện của các khách mời: ông Hoàng Nam Tiến, NSƯT Thanh Quý, ca sĩ Ngọc Khuê, Tăng Phúc cùng bộ ba diễn viên Bình An - Khả Ngân - Thanh Sơn. Mỗi nhân vật lần lượt đặt câu hỏi vui cho cho giáo sư Nguyễn Lân Dũng cũng như mang đến những câu chuyện thú vị về bản thân.

GS Nguyễn Lân Dũng (giữa) xuất hiện trong chương trình.

Tiếp đến, các khách mời có dịp thử tài đối đáp khi được ban tổ chức giao cho những phong bì chứa câu đối đầu năm. MC Nguyên Khang vô cùng ngạc nhiên trước khả năng ngôn ngữ nhạy bén của Bình An và ca sĩ Ngọc Khuê. Về phía Khả Ngân, nữ diễn viên tỏ ra khá lúng túng nhưng vẫn hoàn thành trọn vẹn phần thi. Riêng CEO Hoàng Nam Tiến khiến cả trường quay bật cười khi dùng chính thuật ngữ về internet để đối thơ.

Đáng chú ý, Khả Ngân có dịp hội ngộ cùng “người tình màn ảnh” Thanh Sơn tại sân khấu của chương trình. Cả hai vướng phải tình huống trớ trêu khi góp mặt trong một tiểu phẩm bất chợt cùng Bình An và Huyền Trang Mù Tạt. Do tình tứ bên gái lạ nên Thanh Sơn bị “bạn gái” Khả Ngân ghen tuông và “hạch sách”. Tuy nhiên, anh nhanh chóng giải thích, cho rằng Huyền Trang chỉ là một người bạn bình thường.

Để “minh oan” cho chính mình, Huyền Trang đã lập tức giới thiệu bạn trai đến hội bạn. Khán giả một phen bật cười khi Nguyên Khang lâm vào tình huống bất đắc dĩ khi đóng giả bạn trai của đồng nghiệp. Trước sự việc, nam MC nhanh chóng bắt kịp nhịp diễn và hóa thân vào vai diễn một cách dí dỏm và duyên dáng. Thậm chí, anh còn sáng tạo nhiều mảng miếng hài hước, thử thách các đồng nghiệp.

Sau tiểu phẩm, Khả Ngân cũng có dịp kể về quá trình đóng phim 11 tháng 5 ngày, tác phẩm từng “làm mưa làm gió” trên sóng truyền hình. Cô tâm sự với hai MC: “Lần đầu tôi ra Bắc đóng phim và may mắn được làm việc với một ê-kíp tốt. Ai cũng yêu thương và chăm sóc tôi, giúp tôi vượt qua nhiều sóng gió. Tôi xin cảm ơn mọi người rất nhiều”.

Ngoài ra, khách mời cũng có dịp trở về miền ký ức tươi đẹp với những món đồ kỷ niệm được MC Nguyên Khang giới thiệu. Trong khi Bình An bồi hồi về chiếc huy chương thể thao giành được thời đại học, thì Khả Ngân xúc động nhớ đến một thời thơ ấu được hai người bà chăm nom tận tình. Về phía NSƯT Thanh Quý, bà không kiềm được xúc động khi có cơ hội nhìn lại chân dung của chính mình năm 16 tuổi…

Các nghệ sĩ và khách mời tham gia chương trình.

Cuối chương trình, MC Nguyên Khang cùng Huyền Trang có dịp lắng nghe tâm tư cũng như lời cầu nguyện của các khách mời. Họ hy vọng một năm mới bình an với nhiều may mắn sẽ đến sau những tháng ngày u ám vì dịch bệnh. Đặc biệt, các nghệ sĩ mong rằng người người nhà nhà được sum vầy, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

