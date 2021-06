"Đôi lúc tôi tự hỏi sao ông trời lại gửi cho mình một cô con gái đáng yêu và một anh chồng thiện tâm đến như thế! Tôi thấy mình vô cùng may mắn", MC Phí Linh nói.

Chưa xuất hiện đủ nhiều để gây nhàm chán

- Những năm gần đây, gameshow truyền hình xuất hiện rất nhiều với đủ nội dung, khiến khán giả không còn quá háo hức khi xem nữa. Chị có lo lắng sự xuất hiện của mình trong nhiều gameshow cũng sẽ trở nên nhạt nhoà?

Gameshow trở nên bão hoà thì chưa đúng. Theo tôi, việc lạm dụng khai thác hiệu ứng của người nổi tiếng trên truyền thông khiến người xem không còn quá háo hức. Thực tế, các NSX vẫn không ngừng tìm kiếm một format một gameshow tốt. Bản chất các gameshow vẫn là trò chơi trình diễn các dạng năng lực như tri thức, kinh doanh, quản lý, văn hoá - giải trí - tâm lý... Tuy nhiên, tôi đánh giá cao việc chương trình cống hiến cho khán giả một dạng năng lực có ích, tích cực cho cuộc sống đương thời một cách có đầu tư, hơn là những tràng cười vô bổ hoặc những chiến thắng may rủi.

MC Phí Linh: 'Tôi yêu The Heroes vì tinh thần chiến binh'.

The Heroes là một ví dụ. Khi nhìn các bạn trình diễn, có thể thấy rõ năng lực sáng tạo âm nhạc của NSX, vũ đoàn, nghệ sĩ Việt hiện tại trong sự phát triển của âm nhạc khu vực Đông Nam Á và châu Á. Thời điểm này, rất ít NSX đầu tư sân khấu hoành tráng, tiết mục nghệ thuật công phu và có thẩm mỹ âm nhạc mới mẻ chứ không sản xuất nhanh gọn, qua loa.

Là một MC, tôi vẫn sẽ luôn giữ sự nhiệt huyết, thái độ nghiêm túc cống hiến như những ngày đầu tiên bước lên sân khấu. Tôi cũng ý thức rằng mình không nên xuất hiện nhiều hơn một gameshow trong cùng thời điểm, nhưng tôi chưa bao giờ thấy mình xuất hiện đủ nhiều để trở nên nhàm, cũ. Ở mỗi chương trình, tôi luôn tìm tòi và thay đổi để hình ảnh mới mẻ hơn.

- Có khán giả cho rằng, phong cách dẫn của Phí Linh phù hợp với kiểu chương trình như ‘Lời tự sự’ hơn. Quan điểm của chị thế nào?

Lời tự sự là một góc riêng với những tâm sự thầm kín, đòi hỏi ở MC sự tinh tế, sâu sắc để khai thác ở khách mời. Tuy nhiên điều này không hề nằm ngoài yêu cầu khi tôi dẫn những gameshow giải trí lớn. Tôi yêu việc có thể gần gũi và chia sẻ với các thí sinh, giúp khán giả hiểu hơn những câu chuyện về hành trình theo đuổi đam mê của họ. Thú thực, tôi chưa thấy ai phản ánh với mình về phong cách dẫn này nhưng nếu có, tôi sẽ ghi nhận để tích luỹ và trau dồi thêm. Tôi vẫn đang học hỏi để hành trang của mình phong phú và giàu kinh nghiệm hơn.

Ngoài ra, xét về một khía cạnh nào đó, tôi áp lực với Lời tự sự hơn The Heroes. Tôi sợ phải đối diện với những bản thể đau thương khi mình không phải là người có thể chữa lành những vết thương ấy mà chỉ là người khơi ra cho khán giả xem. Có nhiều khi tôi không dám hỏi đến tận cùng nhân vật, vì tôi muốn giữ những phần riêng tư thiêng liêng cho người nghệ sĩ. Tôi yêu và trân trọng tính nghệ sĩ khi mong manh, khi điên rồ mạnh mẽ ở những người tôi gặp trong cả hai chương trình này.

Tôi yêu The Heroes vì tinh thần chiến binh, dám dấn thân và làm mới mình của các nghệ sĩ. Trong hành trình làm nghề của mình, tôi cũng luôn mang tinh thần chiến đấu chứ không đi lên theo kiểu nhẹ nhàng đâu. Rất nhiều thách thức đã đến nhưng tôi luôn tìm cách vượt qua. Ví dụ bị loại ra khỏi chương trình đang dẫn thì kiếm chương trình khác phục thù, bị chê xấu thì đầu tư để đẹp bằng được. Trong quá trình làm báo, tôi từng bị từ chối format, bị phủ nhận vai trò tổ chức sản xuất, hay bị gạt file trước giờ lên sóng là chuyện thường tình. Tôi không phải người dễ bỏ cuộc, sẽ làm mọi cách để chương trình của mình được đón nhận.

- Hơn 10 năm làm nghề, có kỷ niệm hay một chương trình nào khiến chị thấy nhớ nhất?

Đó là chương trình We Choice Awards, các đêm chung kết trực tiếp của The Voice, hay khoảnh khắc được nói tiếng Anh cả một chương trình dài ở Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng. Nhưng 20 tiếng làm việc liên tục để cho ra đời clip 100 năm áo dài Việt Nam do tôi lên ý tưởng kịch bản và thực hiện cùng các đồng nghiệp ở Ban Khoa giáo là kỷ niệm đẹp mà tôi nhớ nhất. Nó minh chứng cho sự cống hiến hết mình của tôi với công việc ở VTV.

- Vậy còn sự cố khó quên?

Tôi nhớ vào đầu năm 2012, trong Liên hoan xiếc ảo thuật của VTV, tôi bị quấn quanh người bởi một con trăn 40 kg rồi còn bị ngựa hất khỏi yên khiến tôi ngã đập đầu vào đá. Tuy nhiên, sau đó tôi vẫn phải bình tĩnh ra dẫn và nói rằng: “Tôi không sao, có lẽ chú ngựa còn sợ hãi hơn tôi nhiều”.

- Ai được coi là thần tượng của chị?

Tôi không có thần tượng, chỉ luôn luôn trong đầu có hàng trăm hình mẫu muốn học hỏi mà tôi không thể kể ra hết. Nhưng có một người mà tôi luôn tự hào gọi là thầy trong nghề, đó là MC Thanh Bạch. Thầy đã dìu dắt khi tôi mới bước chân vào nghề, đã chọn tin tưởng tôi khi chưa ai tin tôi làm được gì với nghề này, đã cho tôi sớm nhận thức hành trình học hỏi với nghề sẽ là rất dài và ta sẽ phải luôn “rỗng” để được lấp đầy. Thầy mãi là nguồn cảm hứng lớn để tôi không ngừng cố gắng trong sự nghiệp.

Tôi thường nhờ chồng góp ý kịch bản

- Ngoài sự nghiệp thành công, MC Phí Linh còn được ngưỡng mộ khi có gia đình hạnh phúc. Chị đã hài lòng với những gì mình có?

Tôi chưa bao giờ hài lòng với bản thân cả, lúc nào cũng thấy mình chưa được chỗ này, chỗ kia nên luôn ý thức phải phấn đấu hàng ngày. Vì vậy, đôi lúc tôi tự hỏi sao ông trời lại gửi cho mình một cô con gái đáng yêu và một anh chồng thiện tâm đến như thế! Tôi thấy mình vô cùng may mắn.

Chồng và con gái xuất hiện tại trường quay Cafe Sáng, nơi MC Phí Linh làm việc.

- Chồng chị hiện là Phó trưởng phòng tiếng Anh của VTV4, anh cũng là người góp mặt trong nhiều chương trình "đinh" của VTV4 như Talk Vietnam, Gala Ngày trở về... Sau 2 năm kết hôn, chị thấy việc hai vợ chồng làm cùng cơ quan có ưu, nhược điểm gì? Chồng chị làm 'sếp' ở cơ quan của nhiều nhân viên vậy về nhà thì sao?

Tôi nghĩ cái này tuỳ với mỗi người. Tôi thấy thích lắm, vì tôi hay nhờ chồng góp ý kịch bản, còn chồng hay xin contact các nghệ sĩ bạn bè của tôi để liên hệ phỏng vấn cho VTV4. Chúng tôi tranh luận mỗi ngày. Tôi thích như thế vì công việc của tôi rất vất vả, luôn cần có người chia sẻ những áp lực công việc. Tranh luận về công việc thôi chứ trong cuộc sống thường ngày, chúng tôi hầu như không có mâu thuẫn.

Chồng tôi làm sếp ở cơ quan thì về nhà cũng làm "thường dân" của vợ thôi (cười), ông chồng nào cũng vậy. Nhưng chúng tôi bình đẳng hơn, không ai sai khiến ai hay chi phối ai vì mỗi người đều tự giác làm việc của mình. Cũng phải nói thêm, mang tiếng là sếp nhưng chồng tôi vất vả lắm! Tôi thương anh ấy vì lúc nào cũng như "trăm dâu đổ đầu tằm", việc lớn, nhỏ đều phải đến tay.

- Chị và ông xã phân chia thời gian chăm sóc tổ ấm thế nào?

Hai vợ chồng tôi rất đơn giản. Chúng tôi chia đôi công việc để cùng làm. Tôi hầu như đảm nhiệm việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, khi chồng có thời gian rảnh anh sẽ tắm, cho ăn và chơi với con. Từ khi có em bé, chúng tôi càng phải sắp xếp để hỗ trợ nhau chăm sóc cho con thật tốt nhất. Ngoài ra, hai bên gia đình nội, ngoại cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.

- Khi có thời gian riêng cho bản thân, chị thường làm gì?

Tôi tập thể dục, chăm sóc cây cối, nhà cửa, rồi đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp từng góc nhà đến sáng bóng. Tôi thấy đấy chính là lúc mình được thiền, được xả stress mỗi ngày.

MC Phí Linh trong hậu trường 'The Heroes':

browser not support iframe.

Đọc thêm chuỗi bài về các MC:

Bài 1: BTV Quang Minh với những trải nghiệm ám ảnh của nghề báo

Bài 2: MC Huyền Trang VTV: Tôi từng bị 'phạt' không lên sóng một tháng

Bài 3: MC Minh Hương kể áp lực làm BTV kênh truyền hình công an



Bài 4: MC Xuân Anh VTV: 'Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đổi nghề'

Phương Linh