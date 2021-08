MC Quyền Linh nghẹn ngào chia sẻ với VietNamNet: "Nhìn những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia, tôi chợt quên đi nỗi sợ hãi".

- Từ khi dịch bùng phát, Quyền Linh luôn bận rộn với công việc thiện nguyện: phát cơm, tặng thực phẩm, gạo, bánh,... Anh có sợ, một ngày nào đó Covid sẽ tìm đến mình?

"Con Covid" không trừ ai, tôi cũng sợ nhưng không sợ cho bản thân mình mà cho những người thân yêu của mình. Nhưng khi nhìn những hoàn cảnh khó khăn ngoài kia, tôi chợt quên đi nỗi sợ. Đằng sau những "dây giăng Covid" đó, tôi lo cho nhiều người không có cái ăn. Giống như khi thấy lửa vậy, biết là sẽ bị bỏng nhưng trong lửa có người hoạn nạn, dường như tôi quên đi nỗi sợ hãi mà lao vào cứu người ta (nghẹn ngào).

Quyền Linh được mệnh danh là "MC của người nghèo".

Ngày nào tôi cũng đi, hầu như luôn phải vào những tâm dịch. Mới vừa đây thôi, tôi vào một xóm nhỏ nhưng có gần 20 F0. Vừa dừng xe phát gạo là mọi người chạy ra, tôi cũng không thể biết ai là F0, ai là F1, chỉ biết bảo mọi người tuân thủ quy định giãn cách tối thiểu 2 m và bắt đầu phát cho họ. Khi phát dường như tôi cũng quên ai là F0, F1,...

Thật ra tôi cũng rất lo, ai mà không sợ chết, không sợ nguy hiểm và tôi cũng như vậy. Tối về nằm suy nghĩ mình cũng thuộc dạng "liều mạng". Nhưng nếu hàng triệu áo trắng, áo xanh tình nguyện, biết bao người ở tuyến đầu cũng sợ lây nhiễm, thì ai chống dịch? Trách nhiệm át đi nỗi sợ, họ vẫn đi làm. So với những bác sĩ ngày nào cũng tiếp xúc F0, những chiến sĩ công an, bộ đội ngày nào cũng trực đường và tiếp xúc nhiều người thì bản thân tôi không là gì cả. Đó cũng là một phần động lực giúp tôi chiến thắng nỗi sợ.

Ngày nào tôi cũng đi như vậy, đôi khi cũng lo lắm, nhiều khi nghĩ hay thôi mai mình đi ít lại. Có ngày, tôi đặt đến mấy nghìn đòn bánh tét, mấy tấn gạo, khi bánh về, gạo tới, tôi nhìn những điều đó mà hạnh phúc. Thành ra, tôi nghĩ mình phải đi phát cho bằng hết, phải chia sẻ bằng hết những điều đó. Ngày mai, bao nhiêu con người đang nấu cơm, nhìn những bữa cơm đó mà lòng tôi bỗng vui.

Ngoài kia bao nhiêu người cần những bữa cơm ấm nóng, những đòn bánh tét yêu thương và những bao gạo tràn ngập tình người. Nếu tôi chỉ lo cho an nguy, an toàn của bản thân và vun vén hạnh phúc của chính mình chắc cũng không có ai trách tôi. Nhưng nếu thế tôi ở nhà luôn cho nhanh. Những lực lượng tuyến đầu, nếu ai cũng sợ thì ai sẽ lao vào mà chống dịch, làm sao có những bác sĩ, chiến sĩ, tình nguyện viên hy sinh sức khỏe, không màng an nguy chiến đấu với Covid. Tôi cảm giác mình cũng có trách nhiệm với xã hội.

- Anh bảo vệ sức khỏe ra sao khi thường xuyên phải tiếp xúc nhiều với nguồn bệnh ở các khu cách ly và bệnh viện, thậm chí là khi có nhiều F0 ngoài cộng đồng?

Tôi đã được tiêm vaccine nên cũng an tâm một phần nào. Mặt khác, tôi cũng rất cẩn thận trong việc test Covid, cứ 3 ngày tôi sẽ test một lần ở nhà bằng kit test nhanh hoặc là sẽ test ở trung tâm mà tôi đóng tiền, hay test ở chỗ người bạn làm bác sĩ. Tôi đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cho gia đình bằng việc đều đặn test Covid như vậy. Đi nhiều như vậy, khi về nhà tôi tránh tiếp xúc gần với các con, cứ 7 - 10 ngày, tôi test bằng phương pháp PCR.

Tôi mới vào bệnh viện Chợ Rẫy để tặng bánh tét cho lực lượng tuyến đầu, tôi thấy các bác sĩ vẫn miệt mài lao vào công việc, có những người cả tháng chưa về nhà, hy sinh thời gian cá nhân mà sống trong bầu không khí đầy Covid đó. Có những chiến sĩ công an, bộ đội, dân phòng canh chốt ngay những khu cách ly, những tình nguyện viên y tế làm cả tháng trời không nghỉ ngơi, đối mặt với nỗi sợ mắc bệnh. Với những cống hiến, hy sinh cao cả đó, sự đóng góp của tôi có là gì đâu. Tôi chỉ có thể cố gắng hết mức có thể mà thôi.

- Với việc làm từ thiện khá mạo hiểm như vậy, vợ và các con anh có ủng hộ?

Gia đình tôi rất ủng hộ. Các con tôi còn nhỏ nên có thể các bé chưa nhận thức được việc làm này của bố. Bà xã ủng hộ tôi hết mình và luôn dặn tôi phải cẩn trọng. Vợ luôn nói với tôi: "Nếu chúng ta sợ trách nhiệm, chúng ta chỉ muốn an toàn thì đơn giản lắm. Ngoài kia biết bao người đang lao vào "giông bão" để hỗ trợ, giúp đỡ nhiều người, việc làm của anh chính là góp sức cho cộng đồng nhưng hãy luôn nhớ một điều quan trọng - phải cẩn trọng - vậy thôi".

Bà xã luôn ủng hộ việc làm thiện nguyện của Quyền Linh.

Thực ra tôi làm thiện nguyện hai chục năm nay, ai cũng biết rồi nhưng lần thiện nguyện trong mùa dịch này có lẽ mang tính mạo hiểm khá cao. Bởi lẽ nếu mắc Covid-19 thì cũng không biết chết sống ra sao nữa, nhưng sau những dây giăng kia còn nhiều người đứng đó, chút chia sẻ của mình có là gì đâu. Đâu phải mình tôi hàng triệu người đang làm điều tử tế tạo ra sự lan tỏa tích cực, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bớt đi phần nào thiếu thốn. Nhìn nụ cười của ai đó khi nhận được một món quà là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm.



- Anh từng chia sẻ, từ khi bùng phát dịch, hầu như anh không ở nhà, sinh nhật con gái cũng phải chúc qua mạng xã hội, liệu điều đó có khiến con tủi thân?

Chắc con cũng sẽ thông cảm cho tôi. Tôi nghĩ đơn giản rằng sinh nhật con gái hôm nào tổ chức chẳng được, không sinh nhật kỳ này thì sinh nhật kỳ sau, còn cả đời làm sinh nhật mà. Nhưng trong những lúc khó khăn này, bà con cần mình hơn cả, họ cần một hộp cơm, một bao gạo, một chai nước mắm,... cần tình yêu thương - điều mà vượt xa hàng trăm cái bánh sinh nhật.

Con nít mà, buồn một chút rồi thôi. Biết đâu, sau này khi nhắc đến ngày sinh nhật năm nay, con sẽ nhớ ngay đến việc bố đi phát quà cho người nghèo, lan tỏa niềm hạnh phúc trong mùa dịch Covid-19 nguy hiểm. Nụ cười của những người dân khó khăn được giúp đỡ kịp thời có thể sẽ khiến con hạnh phúc hơn hàng trăm cái bánh sinh nhật. Tôi tin rằng sau này khi lớn lên con sẽ hiểu ý nghĩa việc làm của bố.

- Nhắc đến những nghệ sĩ đi đầu trong việc làm từ thiện, người ta sẽ nhớ ngay đến Quyền Linh, anh suy nghĩ gì về cái tên "MC của người nghèo" mà bà con, khán giả yêu mến dành tặng cho mình. Được đề cử giải VTV Awards hạng mục Nghệ sĩ ấn tượng, cảm xúc của anh ra sao?

Tôi cảm thấy rất vui. Tôi trân trọng tình cảm của khán giả, bà con nhớ đến là tôi vui rồi. Chỉ hy vọng mọi người khi nhắc đến Quyền Linh sẽ nhớ ngay đến một MC với đôi dép tổ ong giản dị, khi có khó khăn sẽ tìm gặp tôi, như vậy là tôi vui lắm.

Được có mặt trong đề cử Nghệ sĩ ấn tượng giải thưởng VTV Awards 2021, tôi thấy thật vinh dự và hạnh phúc. Đó cũng chính là món quà quý giá, là động lực tiếp thêm sức mạnh cho tôi để tôi tiếp tục hành trình thiện nguyện trong những ngày "giông bão" Covid-19 tại TP.HCM. Mặt khác tôi nghĩ rằng còn rất nhiều con người đang ngày đêm cống hiến và họ xứng đáng với giải thưởng này, có lẽ vì tôi là người của công chúng nên được khán giả ưu ái chăng? (cười)

Thanh Nhàn