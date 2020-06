Số đầu tiên của chương trình 'Người phụ nữ hạnh phúc' mùa thứ 4 phát sóng ngày 5/6 trên VTV3 với khách mời Huyền My.

Á hậu Huyền My chia sẻ, bắt đầu sự nghiệp người mẫu cách đây 8 năm, là người cá tính và bản lĩnh, Huyền My không cảm thấy sợ hãi trước bất cứ thử thách nào. Sau này, khi trải qua các cuộc thi lớn hơn, Huyền My không cảm thấy khó khăn.

Không như nhiều phụ nữ khác, cân nặng là nỗi ám ảnh, Huyền My tự nhận mình may mắn trong việc kiểm soát sự tăng cân.

"Tôi ăn liên tục, ăn không ngừng. Tôi ăn từ sáng tới tối bất kể thứ gì từ bơ, sữa, phô mai, mỳ ý... nhưng may cơ địa không bị béo lên. Còn về chăm sóc da, tôi rất kỹ càng và không biết kể ra thì chị em phụ nữ có làm theo được không. Tôi làm đủ 7 bước chăm sóc da, tẩy trang 3 bước, uống nhiều nước, không sờ tay lên mặt, không ăn những thực phẩm có hại cho da", Á hậu Huyền My chia sẻ.

Á hậu Huyền My trải lòng về cuộc sống của mình.

Chia sẻ về chuyện tình cảm, Huyền My thừa nhận mình không có nhiều 'vệ tinh' như nhiều người vẫn nghĩ. Thêm vào đó, hiện tại cô muốn dành thời gian cho công việc nên cũng chưa nghĩ tới chuyện xa hơn.

"Thời thích xem phim Hàn Quốc, tôi thích mẫu người đàn ông của mình đẹp trai cao to, ga lăng. Sau thời gian trải nghiệm tôi lại không đưa ra một tiêu chí cụ thể nào cả. Tuy nhiên, nếu có thể, người đàn ông sau này của tôi mong muốn được 1/2 phẩm chất của bố. Bởi, bố là người biết yêu thương gia đình. Từ nhỏ cho tới lớn, cứ đi học ở đâu là chị em tôi được bố đưa đi. Bố còn là người dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, quét nhà,...", Huyền My chia sẻ.

Á hậu Huyền My bật khóc trên sóng truyền hình.

Người đẹp sinh năm 1995 trải lòng về những ngày đã qua, khi cô mới bước ra từ cuộc thi, bỡ ngỡ lúc trở thành người của công chúng. My từng khủng hoảng đến mức đóng cửa tự nhốt mình vì không chịu nổi búa rìu dư luận. Cô phản ứng nếu bị nhận xét chưa đúng và buồn bã nếu ai đó nghĩ không hay về mình.

"Có nhiều khoảng thời gian bị ném đá, công chúng dành những từ ngữ không hề đẹp đẽ, cả gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người cứ bảo tôi lên tiếng, nhưng tôi vốn không là người như thế nên không thanh minh. Dần dần họ hiểu về con người tôi.

Sau những lần như vậy, tôi rút kinh nghiệm, không vô tư thể hiện cá tính của mình như thế. Tôi không thể vô tư được nữa. Nhiều người hỏi tôi có bị khó khăn khi phải làm khác mình. Nhưng tôi nghĩ đó là trưởng thành. Kể cả tôi không phải là người của công chúng cũng vẫn đáng để thay đổi, đó là sự trưởng thành", Huyền My chia sẻ.

Tại chương trình, Huyền My đã được các fan hâm mộ của mình tổ chức bữa họp fan vô cùng ấm cũng khiến người đẹp bật khóc.

"Tôi không phải là người có quá nhiều tương tác với công chúng, tôi không có sản phẩm gì ra mắt thường xuyên,... nhưng 6 năm qua tôi đã được mọi người yêu thương. Tôi thực sự cảm động", Huyền My chia sẻ.

Ngân An