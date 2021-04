Xuất hiện trong chương trình ‘Thay lời muốn nói’số tháng 4, trong vai trò người dẫn chuyện bên cạnh MC Thanh Phương, Nguyên Khang nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

MC Nguyên Khang sở hữu một giọng nói trầm ấm và đầy cảm xúc. Ngoại hình sáng sân khấu, khả năng ứng biến tình huống tốt và đặc biệt là sự am hiểu và cách dẫn chuyện đầy tình cảm. Anh được biết từ chương trình âm nhạc nổi tiếng như The Remix, Sing My Song, Trò chơi âm nhạc, The Voice, Tuyệt đỉnh song ca, Ca sĩ thần tượng...

Giọng nói trầm ấm truyền cảm là lợi thế giúp Nguyên Khang được khán giả yêu quý.

"Ngày bước chân vào nghề, tôi mê mẩn chương trình 'Thay lời muốn nói' do chị Quỳnh Hương dẫn dắt. Tôi từng viết thư về cho chương trình trong chủ đề về Mẹ và nhận được cặp vé đi xem chương trình. Tôi ước mơ có ngày được dẫn dắt một chương trình hay và nhân văn như vậy. Vì thế, khi nhận lời của ekip, tôi đã rất vui và nỗ lực dẫn dắt thật tốt số đầu tiên" - Nguyên Khang chia sẻ.

Lần thứ hai hợp tác MC Thanh Phương dành nhiều lời khen cho Nguyên Khang.

MC Thanh Phương - người dẫn cặp cùng Nguyên Khang chia sẻ: "Anh Nguyên Khang và Thanh Phương đã từng dẫn cùng nhau trong chương trình “Và tôi vẫn hát”. Vì vậy, khi biết anh Khang sẽ tham gia “Thay lời muốn nói” tôi rất háo hức và chờ đợi sự kết hợp này".

Số phát sóng vừa qua chương trình còn có sự tham gia của các khách mời nổi tiếng như, ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Phương Anh, Hải Yến Idol, Kyo York, Ali Hoàng Dương...

Ca sĩ Phương Thanh trầm lắng với ca khúc 'Một thời đã xa'.

Ali Hoàng Dương đong đầy cảm xúc với ' Cha già rồi đúng không?".

NSƯT Phương anh và ca khúc "Giã từ dĩ vãng".

Ngọc Hà