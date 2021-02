Hai người đẹp cùng nhau vào bếp. MC Thanh Mai tiết lộ khả năng nấu nướng của cô lên tay hơn hẳn khi ở Israel do phải tự chuẩn bị bữa ăn hàng ngày. Do đó, cô trổ tài làm đầu bếp chính, thực hiện nhiều món ngon mời Giáng My.