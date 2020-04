- Kumiko Okae qua đời tại bệnh viện Tokyo sau khi nhập viện do bị sốt vào ngày 3/4 vừa qua.

Theo Kyodo news, nữ diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình Nhật Bản Kumiko Okae đã qua đời hôm nay 23/4 do nhiễm Covid-19. Theo thông tin từ văn phòng quản lý của nữ nghệ sĩ, bà qua đời vào lúc 5h20 phút sáng cùng ngày tại bệnh viện Tokyo, hưởng thọ 63 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên Kumiko Okae bị sốt và nhập viện ngày 3/4. Sau đó, bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và kết luận bà dương tính với Covid-19.

Nữ diễn viên Nhật Bản Kumiko Okae là gương mặt quen thuộc trên truyền hình Nhật Bản.



Kumiko Okae sinh năm 1956 tại TP.Tokyo. Bà hoạt động giải trí từ năm 1975, là gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình Nhật Bản. Những bộ phim do Kumiko Okae đóng được nhiều người yêu thích như: "My Lover's Secret" (2017), "Cinderella Date" (2014), "Lucky Seven" (2012)... Ngoài việc đóng phim, nữ diễn viên cũng tham gia vào các chương trình giải trí truyền hình như "Trò chơi Renso".

Trước khi qua đời, Kumiko Okae được nhiều khán giả Nhật Bản yêu thích.

Kumiko Okae đã trải qua một ca phẫu thuật vì mắc ung thư vú vào năm ngoái. Trước khi qua đời vì Covid-19, nữ diễn viên cũng đã được điều trị ung thư từ hồi tháng 2. Nữ diễn viên 63 tuổi từng làm việc chung với Shimura Ken - "vua hài" Nhật Bản vừa qua đời vì mắc nCoV hồi tháng 3. Sự ra đi đột ngột của các nghệ sĩ Nhật Bản khiến nhiều người hâm mộ đau xót.

Hà Lan