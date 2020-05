Sau khi đưa ra hết quan điểm, Hồng Vân tuyên bố cô và Quyền Linh là "hai đường thẳng song song".

browser not support iframe.

Trong chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 604, Hồng Vân và Quyền Linh đã tranh luận khá căng thẳng về vấn đề có nên liên lạc với người cũ hay không.

Cụ thể, khi người chơi Thanh Trúc nói lý do chia tay bạn trai vì phát hiện anh lén trò chuyện với người yêu cũ qua điện thoại, MC Quyền Linh kêu lên: "Trời ơi, chỉ là nói chuyện với người yêu cũ thôi mà. Người ta ngại nên không kể với em. Nhưng anh ấy nói chuyện với người yêu cũ là bình thường, chứ có phải quay lại với nhau đâu".

Sau đó, khi Quyền Linh đang cố bước đến bên vách ngăn thuyết phục: "Theo anh việc gọi điện thoại hay uống café nói chuyện với người cũ là bình thường..." thì bị Hồng Vân cắt ngang: "Không bình thường chút nào! Trong trường hợp cần thiết thì có thể liên lạc, nói đúng 1 việc cần nói rồi thôi. Nếu không có việc cần thiết thì không phải liên lạc".

Hai nghệ sĩ gạo cội không ai nhường ai.

NSND Hồng Vân nhấn mạnh việc từ người yêu thành bạn bè là trường hợp đặc biệt vì xác suất rất thấp. Theo cô, nếu người yêu hiện tại cởi mở chúng ta có thể nói chuyện với người yêu cũ nhưng nếu họ không thích điều đó thì không được làm.

Quyền Linh liền hỏi ngược: "Vì sao lại không thích? Không yêu nhau nữa mà làm bạn với nhau là chuyện tốt. Trên đời này mấy ai hiểu chúng ta, người yêu cũ là một trong số ít đó. Vì sao chúng ta lại bỏ qua người hiểu mình, có thể chia sẻ với mình? Chia tay là sự thật hiển nhiên nhưng chúng ta không quay lại để yêu nhau mà là những người bạn tốt. Nếu chỉ gọi điện cho người yêu cũ có đến mức phải chia tay không?".

Hồng Vân vẫn không đồng ý quan điểm của Quyền Linh. Cô nói: "Nếu không có gì cần thiết thì đừng gọi. Như với cá nhân tôi, đã hết yêu thì chấm dứt. Trường hợp cả hai bắt buộc phải ở chung một môi trường làm việc thì phải chấp nhận, không thì thôi.

Đàn ông các anh tôi quá hiểu, thường đi "say nắng, say gió, say mưa", say đủ thứ. Tôi nói riêng cho anh Linh, chỉ có anh rạch ròi người yêu cũ với bạn tốt thôi nhưng không phải ai cũng được như anh. Tôi hỏi thật, nếu hai người tốt với nhau quá thì vì sao trước đây lại chia tay?".

Cặp ông mai bà mối thân thiết bất ngờ tranh luận căng thẳng.

Quyền Linh liền đáp lời: "Hai người không hợp trong tình yêu vẫn có thể hợp nhau làm bạn bè". Hồng Vân phản hồi: "Trong cuộc đời chúng ta còn rất nhiều bạn, không nhất thiết phải là những người yêu cũ từng đi qua nhau", Quyền Linh quyết liệt: "Nhưng tôi thích chơi với người yêu cũ hơn!".

Lúc này, khi bầu không khí khá căng thẳng, Hồng Vân kết luận: "Đó là quan điểm của Linh chứ không phải nhiều người. Tôi hay các bạn chơi đều thống nhất rằng mọi thứ cần đâu ra đó rõ ràng. Tớ và cậu không chung đường, là hai đường thẳng song song Linh nhé. Chúng ta cùng làm ông mai bà mối trong chương trình này chứ không thể yêu nhau được".

Quyền Linh đồng ý với Hồng Vân nhưng vẫn trêu đồng nghiệp: "Chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhé!".

Gia Bảo