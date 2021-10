Tập 2 của Rap Việt là cuộc “tranh hùng” nảy lửa giữa 4 huấn luyện viên. Trong đó, màn đạp cần của Rhymastic khi thí sinh còn chưa biểu diễn gây hoang mang.

Tập 2 của Rap Việt tiếp tục là cuộc “tranh hùng” của các huấn luyện viên

Tại Rap Việt - Mùa 2, Trần Viết Hoàng – rapname 2Can khiến bộ 6 quyền lực dành cho mình cái nhìn rất khác trước đây. Karik dành lời khen cho 2Can: “Mình không nghĩ là bạn có thể viết được bài nhạc vừa đong đưa, lả lơi mà lại rất văn minh, khiến mình không thể nào ngồi yên một chỗ”. Cũng là người đạp cần chọn 2Can, HLV Binz cho biết: “Anh biết em từ trước rồi, anh biết khả năng và thế mạnh của em ở đâu. Ở bài hát lần này của em, những cặp vần rất đẹp…”. Sau một hồi suy tính, LK và JustaTee đã quyết định đưa 2Can trở thành thành viên đội Karik.

browser not support iframe.

Chơi rap được 6 năm và là gương mặt khá quen thuộc trong cộng đồng này, Night T đã nhận được rất nhiều tình cảm từ các vị giám khảo và huấn luyện viên. “Trong vòng Chinh phục Rap Việt – Mùa 2, mình muốn về đội của anh Wowy” - Night T thể hiện quyết tâm trước khi thể hiện phần thi của mình. Kết quả, thí sinh đầy năng lượng này đã về đội Wowy.

Cà Nâu và Binz có cùng sở thích với màu hồng.

Thí sinh Lê Ngọc Duy – rapname Cà Nâu mang đến ca khúc Mắt nai ơi dựa trên bài hát gốc Mắt nai cha cha cha. Có đến 3 HLV bấm chọn sau phần trình diễn tràn đầy năng lượng của Cà Nâu, lần lượt là Binz, Rhymastic và Karik. Cũng trong phần thi của Cà Nâu, Trấn Thành đã hỏi Binz vì sao lại thích màu hồng. Nam huấn luyện viên thẳng thắn trả lời: “Nếu phụ nữ có khả năng lãnh đạo được thì người đàn ông cũng có thể mặc chiếc áo lông màu hồng được”.

Chàng giáo viên tiếng Anh Nguyễn Tuấn Minh là điểm nhấn của tập 2.

Cháy trên sân khấu với bài hát Một lần nữa dựa trên ca khúc gốc Tell me why, Nguyễn Tuấn Minh – rap name D.Kid, hiện là giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội - nhận được sự lựa chọn của HLV Binz. Sự ăn ý trên từng giai điệu của Binz và D.Kid khiến MC Trấn Thành phải thốt lên “tôi cảm giác 2 thầy trò này như 2 anh em vậy, chưa gì mà đã tìm thấy cảm xúc của nhau rồi”.

Blacka khiến cả phim trường nhún nhảy theo từng lời Rap.

Chỉ mới 5 giây mở đầu với vài nốt nhạc của bản rap Sài Gòn có em dựa trên bài hát gốc Sài Gòn đẹp lắm, HLV Rhymastic bất ngờ đạp cần dù Blacka chưa cất lên lời nào. Phong cách trình diễn đầy tự tin pha chút tếu táo, dí dỏm của Blacka khiến các HLV Binz, Karik, Wowy đạp cần chọn ngay, không những vậy Blacka còn khiến không khí trường quay bùng nổ khi cả dàn HLV, Giám khảo và MC Trấn Thành phải bước xuống sân khấu nhún nhảy cuồng nhiệt theo từng lời rap.

browser not support iframe.

Blacka nhận 2 nón vàng đến từ các huấn luyện viên.

Với 2 nón vàng được nhận, theo luật chơi của chương trình, quyền quyết định về đội nào sẽ được trao cho thí sinh. Blacka quyết định đi ngược hướng về thói quen hay chọn về bên phải của mình, nam thí sinh “chốt đơn” gia nhập team Wowy.

Kết thúc tập 2, Rhymastic dẫn đầu với số lượng thí sinh khi chiêu nạp thêm B-Wine bên cạnh 16 BRT, Mai Ngô và Vsoul, Karik mang về 2Can trong tập 2, góp thêm vào đội với Mai Âm Nhạc và Seachains trước đó. HLV Binz kết nạp thành viên với Cà Nâu và D.Kid, còn đội HLV Wowy mang về 2 chiến binh NightT và Blacka.

Hoàng Duy