Do không thể giữ được thăng bằng trên vòng tròn xoay, cả Trấn Thành và Hari Won đã ngã lộn ra khỏi vòng xoay, đè lên nhau khiến khán giả cười thích thú trong Siêu tài năng nhí tập 3.

Vợ chồng Trấn Thành, Hari Won ngã lộn, đè lên nhau trên sân khấu

Gây bão mạng xã hội với những clip catwalk chuyên nghiệp, cô bé 8 tuổi Khánh An không còn là một gương mặt xa lạ khi đến với Siêu tài năng nhí tập 3. Từ nhỏ, Khánh An đã có sở thích phối đồ, học catwalk theo hai thần tượng Võ Hoàng Yến và Coco Rocha.

Khánh An tạo dáng trên sân khấu.

Được cha mẹ ủng hộ, Khánh An chính thức rèn luyện những kỹ năng thời trang một cách nghiêm túc cùng ước mơ được sải bước trên các Tuần lễ Thời trang quốc tế. Dù đã biết Khánh An nhưng Trấn Thành thừa nhận: “Mỗi lần bé xuất hiện là lại muốn xem vì bé luôn luôn đổi mới”. Do đó, nam nghệ sĩ đã liên tục đưa ra những thử thách để tìm hiểu một Khánh An đa sắc.

Trong tập 3 của Siêu tài năng nhí, để làm khó Khánh An, các nghệ sĩ đã đồng loạt sử dụng nhiều đạo cụ để Khánh An tạo dáng. Gil Lê cởi áo khoác nặng 3kg để Khánh An thực hiện yêu cầu của Trấn Thành - catwalk với thần thái vui tươi, năng động và xử lý tình huống té ngã. Bên cạnh đó, Khánh An còn gấy ấn tượng với đôi bốt móng ngựa rất cao và không có gót mà Lady Gaga thường xuyên sử dụng.

Khánh An tạo dáng cùng Khánh Vân trên vòng tròn xoay:

Khánh An và Khánh Vân phối hợp tạo dáng.

Theo yêu cầu của Trấn Thành, Hoa hậu Khánh Vân và Khánh An tạo dáng trên vòng xoay. Khánh An không gặp khó khăn khi tạo dáng đầy biến hoá từ sắc lạnh đến ấm áp bên đàn chị.

Khánh Vân trao vương miện cho Khánh An.

Truớc tài năng và sự nghiêm túc theo nghiệp mẫu, HH Khánh Vân đã mang theo vương miện và trao tặng đến Khánh An để ghi dấu kỷ niệm và thể hiện sự ngưỡng mộ.

Tò mò muốn thử sức với vòng tròn xoay, vợ chồng Trấn Thành và Hari Won cũng lên sân khấu và liên tục tạo dáng đôi. Tuy nhiên, khác với sự mượt mà và ăn ý của Khánh An và Khánh Vân, 2 vợ chồng không những không có được tấm hình nào hoàn chỉnh mà còn không thể phối hợp được cùng nhau. Đặc biệt, do không thể giữ được thăng bằng trên vòng tròn xoay, cả Trấn Thành và Hari Won đã ngã lộn ra khỏi vòng xoay, đè lên nhau khiến khán giả cười thích thú.

