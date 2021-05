Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh được ví như viên ngọc quý, đã khiến Khắc Hưng bật khóc ngay trên sân khấu khi quyết định về đội của nhà sản xuất này.

Tối 30/5, tập 2 của The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng bùng nổ với những tác phẩm do chính nghệ sĩ sáng tác và trình diễn, điển hình là Thanh Duy, Mỹ Anh, Orange, bên cạnh những giai điệu sôi động và vũ đạo ấn tượng từ đội của Quân A.P, Jsol và VP Bá Vương.

Từ ái nữ nhà diva đến chiến binh nhỏ tuổi nhất

Là con gái út trong gia đình, Mỹ Anh cũng là nữ nghệ sĩ nhỏ tuổi nhất khi tham gia The Heroes năm nay. Cô thể hiện bản lĩnh khi một mình đảm nhận cả hai vai trò ca sĩ và nhà sản xuất.

Mỹ Anh với tiết mục mở màn tại The Heroes 2021.

browser not support iframe.

Mang tới ca khúc Got you do chính mình sáng tác, sản xuất và trình diễn, Mỹ Anh tạo sự luôn cuốn với giai điệu Electro RnB trẻ trung. Mặc dù được ra mắt năm ngoái, Got you đã được phối lại nhằm mang hơi thở mới mẻ và phù hợp hơn với một không gian sân khấu mang nặng yếu tố trình diễn, song vẫn đảm bảo chất nhạc khiến người nghe có thể lắc lư và đung đưa theo.

Tiết mục của Mỹ Anh lồng ghép khéo léo giữa chất nhạc RnB đang thịnh hành trên thế giới, thấp thoáng hình bóng của Ariana Grande và Billie Eilish, cùng âm hưởng dân gian Việt Nam. Sự xuất hiện của trống cái, đàn tranh trong bản phối góp phần làm nổi bật thêm concept Việt Nam đậm nét. Cô vừa hát vừa trình diễn vũ đạo bắt mắt. Tạo hình theo phong cách thời trang Adorkable với bộ nail đính hoa ấn tượng làm nên một tổng thể vừa “quái” lại vừa cuốn hút, mê hoặc.

Khắc Hưng chạy vội lên sân khấu ôm Mỹ Anh khi cô chọn về đội của nhà sản xuất này.

Cả 3 master Nguyễn Hải Phong, Khắc Hưng, Hà Lê - Nimbia đều đứng lên vỗ tay tán thưởng và hưng phấn lắc lư ủng hộ cho tiết mục mở màn của thí sinh nhỏ tuổi nhất. Nhà sản xuất Nimbia nhận định Mỹ Anh giống như một viên ngọc quý. Khắc Hưng ngay khi biết Mỹ Anh chọn về đội của mình đã bật khóc và chạy vội lên sân khấu và dành cái ôm cho cô gái.

Bùng nổ với tiết mục được ví như Sơn Tùng M-TP

Đêm thi thứ 2 còn để lại dấu ấn bởi phần trình diễn của VP Bá Vương và nhà sản xuất TDK với ca khúc Quan trọng là mình có nhau. Việc lồng ghép câu cải lương đang gây sốt trên mạng xã hội thời gian gần đây: “Trời ơi bão táp mưa sa,…” đã khiến khán giả phấn khích. Sự kết hợp độc đáo giữa Rap và âm nhạc dân gian đã nhận được lời tán dương từ các master.

VP Bá Vương bùng nổ với ca khúc Quan trọng là mình có nhau.

Tiết mục còn được dự đoán sẽ trở thành hit trong thời gian tới. Trước sức nóng mà VP Bá Vương mang lại, hội đồng giám khảo còn ví anh như Sơn Tùng M-TP khi làm sống dậy cảm xúc ở thời điểm chứng kiến màn trình diễn đầu tiên của nam ca sĩ trong một chương trình âm nhạc truyền hình trực tiếp vào năm 2012.

Quân A.P và nhà sản xuất Dsmall dự thi ca khúc You are my crush. Với bản phối sôi động, ngoại hình sáng sân khấu, cùng phần lời như rót mật vào tai khán giả nữ, tiết mục nhanh chóng nhận được nhiều lời khen. Liên khúc mashup Lặng – Mascara – Hiếm có khó tìm từ đội Jsol và nhà sản xuất Đức Phạm đã giúp anh phần nào thoát khỏi hình ảnh “hoàng tử ballad” một màu và đơn điệu.

Quân A.P cuốn hút trên sân khấu The Heroes 2021.

Thanh Duy bất ngờ trở lại cuộc thi âm nhạc với ca khúc Magic kết hợp cùng nhà sản xuất NVM. Sân khấu được dàn dựng công phu cộng hưởng cùng bản phối bắt tai, tiết mục đã được đón nhận mặc dù đây là một ca khúc mới do chính nam ca sĩ sáng tác. Trái ngược, trình diễn ca khúc hoàn toàn mới Em hát ai nghe, Orange lại gây thất vọng với các master và hội đồng giám khảo. Nữ ca sĩ cùng nhà sản xuất Monotape nhấn mạnh sẽ biến hoá theo từng vòng và chứng minh được thực lực

Thanh Duy trình diễn ca khúc Magic trong tạo hình phi hành gia.

Tuy sở hữu các tiết mục đặc sắc ngay từ hai tập đầu tiên, The Heroes hứa hẹn tiếp tục gây bất ngờ bởi những ẩn số khiến khán giả băn khoăn hướng đi tiếp theo sau tiết mục mở màn bùng nổ của 12 đội sẽ là gì.

Huy Vũ