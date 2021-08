Lona Kiều Loan hát ca khúc Nổi lửa lên em với tinh thần vui tươi động viên khán giả và cổ vũ công tác hậu cần chống dịch.

Clip Lona Kiều Loan hát Nổi lửa lên em:

Tối 22/8, chương trình âm nhạc The Heroes 2021 - Thần tượng đối thần tượng chính thức phát sóng tập thứ 14. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên các đội thi phải tạm gác những phần trình diễn trên sân khấu thường thấy và chuyển qua “một sân khấu tự tạo cho riêng mình". Đồng thời, các nghệ sĩ cũng muốn lan toả những năng lượng tích cực đến với khán giả.

Mặc dù đang làm công tác hậu cần chống dịch Covid-19, hỗ trợ bếp cơm từ thiện nhưng Lona Kiều Loan vẫn dành thời gian cho ra mắt MV Nổi lửa lên em cùng dàn Hoa Hậu, Á Hậu Việt Nam. Đặc biệt, dàn người đẹp còn ghi hình quá trình nấu bún bò khiến khán giả thích thú.

Kiều Loan được khen thông minh khi lựa chọn ca khúc phù hợp với hoàn cảnh đất nước hiện tại, kèm với hình ảnh đang đi thiện nguyện khiến MV trở nên ý nghĩa. Về phần âm nhạc, các master thích thú với bản phối và đoạn chuyển rap trong bài hát. Tinh thần vui tươi, trẻ trung cũng được đánh giá cao.

Ca khúc Bài ca cách ly được thể hiện bởi nhóm Uni5. Đây là bài hát do chính thành viên trong đội là Tùng Maru sáng tác. Theo như chủ nhân của ca khúc chia sẻ trong thời điểm dịch bệnh đang diễn ra, có rất nhiều ca khúc về Covid ra đời nhưng chưa có một ca khúc nào nói lên tâm trạng của những cặp đôi đang yêu nhau phải “cách ly”. Bài ca cách ly nói lên tâm trạng của những cặp đôi trong hoàn cảnh như vậy. Nhận xét về tiết mục, Khắc Hưng dí dỏm thắc mắc: “Lúc đầu MV là tiếng guitar điện nhưng sao lại cầm guitar gỗ" khiến ai cũng bật cười. Ngay sau đó, nam nhạc sĩ đã xoa dịu nhóm bằng một lời khen tuy âm thanh không được chuyên nghiệp như phòng thu nhưng nhóm đã hát hát rất tốt, sáng và không bị chênh phô.

Thanh Duy khiến gây bất ngờ với bản mashup Lý ngựa ô - Old town road. Các master đã tấm tắc khen ngợi về sự sáng tạo từ phần âm nhạc cho đến hình ảnh. Nam ca sĩ rất tâm huyết và chỉn chu cho sản phẩm lần này mặc dù nó không được “trình diễn" trên sân khấu của The Heroes.

Khắc Hưng chia sẻ: “Hai ca khúc này lúc đầu tưởng chừng như không liên quan đến nhau nhưng khi kết hợp lại thì đây là một ý tưởng rất thông minh". Nguyễn Hải Phong cũng đồng tình và cho rằng đây là một bản phối hay nhất của đội Thanh Duy.

Clip Ali Hoàng Dương - Take me to your heart:

Ali Hoàng Dương mang tới chương trình ca khúc Take me to your heart. MC Phí Linh cũng chia sẻ rằng Ali Hoàng Dương phải mua phông xanh về tự quay và gửi bản thô cho ê-kíp sản xuất của chương trình để dựng.

Với team của VP Bá Vương, anh chàng đã cover lại chính ca khúc Biệt phủ của mình. VP Bá Vương cho rằng đây không phải là một MV. Đây chỉ là một video làm tại nhà vì theo anh để đưa đến cho khán giả một MV đòi hỏi nó phải chỉn chu từ hình ảnh cho đến chất lượng âm nhạc.

Tuy làm tại gia nhưng sản phẩm được đầu tư chỉn chu với nhiều góc máy, bối cảnh khiến người xem không nhàm chán. Qua đó, khán giả cũng phần nào thấy được cuộc sống ở nhà của Bá Vương như nấu ăn, tập thể dục, cho thú cưng ăn,... Những điều đó tạo nên một hình ảnh gần gũi và rất đời thường.

