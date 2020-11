Trịnh Thăng Bình nơm nớp sợ khi ghi hình trong thời gian Hàn Quốc bắt đầu bùng dịch Covid-19 nhưng tinh thần thoải mái của nghệ sĩ bản xứ khiến anh yên tâm phần nào.

Ngày 3/11, Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi, S.T Sơn Thạch và Tùng Maru có mặt trong buổi ra mắt chương trình Ăn đi rồi kể. Đây là chương trình truyền hình hợp tác giữa 2 quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc cùng những nghệ sĩ xứ kim chi như: Oh My Girl, Momoland, AB6IX, "nam thần" Kim Min Kyu...

Trịnh Thăng Bình, Diệu Nhi là 2 host show ẩm thực.

Trong show, Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi là những "thiên sứ ẩm thực", đảm nhận nhiệm vụ kết nối với phía Hàn Quốc, giao lưu và nấu ăn với các nghệ sĩ khách mời. Vì thế cả hai phải sang Hàn Quốc thực hiện ghi hình.

Tuy nhiên, thời điểm Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi đáp máy bay sang Hàn Quốc thì quốc gia này bắt đầu bùng phát dịch Covid-19 tại thành phố Daegu. Vì Seoul vẫn an toàn nên ê-kíp tiến hành ghi hình, đồng thời rút ngắn thời lượng từ 5 ngày xuống còn 2 ngày. Hai nghệ sĩ Việt đều quay trong lo sợ, nhất là Hàn Quốc đang mùa lạnh.

"Vì đã đáp máy bay, chúng tôi đành bất khuất hoàn thành sứ mệnh chứ không thể bỏ quay giữa chừng. Khi ấy trừ Daegu, những nơi khác vẫn an toàn. Nghệ sĩ Hàn Quốc rất thoải mái, không tỏ ra lo lắng, tôi thấy vậy cũng an tâm hơn. Chỉ 2 ngày sau, tôi đọc tin và biết dịch đã lan gần đến Seoul. Tôi hỏi Diệu Nhi: Em ơi, có khi nào anh em mình kẹt ở đây khỏi về không? May mà ê-kíp kết thúc ghi hình sớm, chúng tôi kịp về Việt Nam tự cách ly tại nhà", Trịnh Thăng Bình kể.

Momoland từng sang Việt Nam trải nghiệm ẩm thực, đi chơi, thăm thú viện bảo tàng... thời chưa có tiếng.

Do dịch bệnh, show ẩm thực Ăn đi rồi kể phải thay đổi toàn bộ format quay vào phút cuối. Kịch bản gốc, hai host Trịnh Thăng Bình và Diệu Nhi sẽ đến Hàn Quốc gặp nghệ sĩ bản xứ, cùng họ đến gian bếp của bếp trưởng Park Jun Woo học công thức nấu những món ăn đang được giới trẻ Hàn ưa chuộng rồi về lại Việt Nam thử thách các khách mời là các nghệ sĩ Việt. Để thích ứng với tình hình, ê-kíp sẽ cho ghi hình khi gọi video trực tuyến giữa 2 đầu cầu Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời, 2 dàn nghệ sĩ phải tuân theo những quy tắc nghiêm ngặt để duy trì xuyên suốt chất lượng chương trình, nhất là sự tương tác lẫn nhau.

10 tập của chương trình với 5 món ăn có sự tham gia của hơn 5 ngôi sao Hàn Quốc, 10 gương mặt nổi tiếng tại Việt Nam. Qua mỗi tập, khán giả được lắng nghe những câu chuyện ẩm thực đằng sau các món ăn, những khác biệt thú vị của văn hoá truyền thống; được nhìn ngắm những bối cảnh nổi tiếng từng xuất hiện trong loạt phim hot như: Thực thần, Hotel Del Luna… Chương trình được phát sóng trên Đài quốc gia Hàn Quốc.

Mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình với trình độ nấu nướng khác nhau. Diệu Nhi thẳng thắn thừa nhận không thích nấu ăn hay thuộc về bếp núc; trong khi Trịnh Thăng Bình chưa từng tự nấu ăn đã khai phá thêm một sở trường của bản thân sau khi tham gia chương trình. S.T Sơn Thạch tự tin khả năng nấu ăn, muốn được nấu cùng idol xinh đẹp Nancy (Momoland) và giới thiệu món cơm tấm đến bạn bè quốc tế. "Phở đã được giới thiệu nhiều nên tôi muốn tiến cử cơm tấm. Cơm tấm là món "đặc sản" chỉ Việt Nam có, trên thế giới thì không”, ca sĩ nói.

Cẩm Lan