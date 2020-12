Võ Hoàng Yến liên tục “chế thơ” mặc cho rối loạn tiền đình xây xẩm mặt mày. Trái ngược, Tường Linh khiến nhiều khán giả thất vọng khi đòi thay người, bỏ về trong Vietnam Why Not.

Trong tập 3 của chương trình “Vietnam Why Not - Đi Việt Nam đi”, các đội chơi đã trải qua những thử thách vô cùng khốc liệt cả về thể lực lẫn trí tuệ được diễn ra tại Phú Quốc (Kiên Giang) và thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Thử thách đầu tiên, tạo dáng high fashion trên đĩa xoay Disko khổng lồ. Hương Ly gan lỳ, cứng cỏi nên cảm thấy “thích việc bay lên bay xuống”. Kết quả là Nón Lá thực hiện tốt thử thách. Để đánh lạc hướng và doạ tâm lý bất an cho hai đội còn lại, Nón Lá thay nhau giả vờ nôn ói, nhức đầu, chóng mặt.

Ở đội Khăn Rằn, Võ Hoàng Yến có tiền sử bị rối loạn tiền đình nên khá lo lắng. Sự lo lắng biến mất khi chiếc đĩa khổng lồ bắt đầu xoay, Võ Hoàng Yến liên tục tạo dáng các kiểu, bình tĩnh hơn cả Hoàng My, Kim Duyên. Kết thúc trò chơi, Võ Hoàng Yến vờ nôn oẹ để tạo chú ý nhưng không ai quan tâm nên đành "xả" vai: “Diễn không có khán giả coi thì diễn chi trời”.

Đội Quai Thao quyết tâm rút ngắn khoảng cách điểm. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, Tường Linh không chịu nổi. Cô nhanh chóng chịu thua trước đĩa xoay Disko do không quen chơi các trò cảm giác mạnh. Tường Linh mệt mỏi, muốn bỏ cuộc và nôn ói.

Sau đó, 03 đội chơi thực hiện thử thách đố. Quai Thao liên tục thua trận và không ghi được điểm nào trước đó. Ở câu đố đầu tiên, Võ Hoàng Yến và Hương Ly bí mật “hiệp lực”, dùng chiến thuật giữ chân một thành viên của Quai Thao. Tường Linh khá khó chịu trách móc Võ Hoàng Yến: “Bởi vì chị Yến lớn hơn Linh cả về tuổi đời, tuổi nghề nhưng cái hành động đó của chị Yến làm mình thấy không còn chút tôn trọng nào”. Chưa dừng lại ở đó, đến lượt thứ 2, Tường Linh đang chạy lên trả lời câu hỏi thì bị “một cái cùi chỏ đập vào ngực của Linh, lúc đó Linh quá đau rồi, lần thứ 2 Linh khóc trong chương trình”. Nhiều khán giả bình luận cho rằng cô quá yếu đuối và không phù hợp với chương trình.





Ở thử thách quay Vlog quảng bá du lịch, do bị rối loạn tiền đình, Võ Hoàng Yến mệt mỏi vẫn cố gắng hài hước để chế thơ: “Chưa đi chưa biết Kiên Giang, Kiên Giang Phú Quốc mực nang hơi nhiều”. Thực hiện thử thách câu mực, Võ Hoàng Yến bị say sóng nặng, cô lê lết: “Mực chưa ăn mà đã ói rồi, trời ơi say sóng, cứu tôi”. Võ Hoàng Yến tạo ra nhiều ý tưởng để Khăn Rằn có những khoảnh khắc đắt giá trong vlog.

Sau khi quét QR code, biết Võ Hoàng Yến, Mâu Thuỷ, Tường Linh đã ‘bị bắt cóc”, các người đẹp nhanh chóng di chuyển đến Bảo Lộc để giải cứu. Hai thành viên của đội chơi phải vượt qua hai thử thách cá nhân: Vật vã thưởng trà và Thi nhân núi đá. Càng về cuối, các thử thách càng khó đòi hỏi nhiều trí lực và thể lự của các cô gái.

Trái ngược với cảm giác lo lắng của các đội chơi, Mâu Thuỷ, Tường Linh đang ngồi thảnh thơi uống trà, không có vẻ gì là đang bị bắt cóc. Phòng giam giữ xuất hiện người đẹp Chế Nguyễn Quỳnh Châu – Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Võ Hoàng Yến chưa xuất hiện mà thay vào đó là bức tâm thư hài hước của cô gửi đến đội mình dựa theo những lời viết của cựu Hoàng hậu Nam Phương từng gây sốt.

Anh Hào