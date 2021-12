Ngày 27/12/2021, 15 thí sinh xuất sắc nhất từ Vòng sơ khảo cùng nhau tranh tài trắc nghiệm và hùng biện để giành 3 giải thưởng cao nhất cuộc thi “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm 2021.

“Thanh niên với Văn hóa giao thông” là cuộc thi thường niên do Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Sau 13 năm triển khai, chương trình đã thu hút trên 1,3 triệu Đoàn viên, Thanh niên các tỉnh/thành cả nước tham gia và trở thành sân chơi quen thuộc để các bạn Đoàn viên, Thanh niên thể hiện hiểu biết của mình về Luật Giao thông đường bộ và giao lưu, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về những sáng kiến cải thiện thực trạng giao thông tại địa phương của mình. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện trách nhiệm của HVN đối với cộng đồng trong việc góp phần xây dựng xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid vẫn diễn biến hết sức phức tạp, cuộc thi đã có những thay đổi về thể lệ và cách thức thi để thích nghi và phù hợp với các Quy định của Chính phủ về phòng chống dịch.

Cuộc thi diễn ra qua 2 vòng: Vòng sơ khảo với hình thức bài thi trực tuyến (từ ngày 15/11 - 12/12/2021) và Vòng chung kết với hình thức tham dự trực tiếp kết hợp trực tuyến (27/12/2021). Sau 4 tuần tổ chức, vòng sơ khảo đã thu hút hơn 360 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia, trong đó, Đơn vị có số thí sinh tham gia cao nhất là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội với hơn 85 nghìn đoàn viên, thanh niên dự thi. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang là đơn vị tỉnh Đoàn xuất sắc nhất khi có tỷ lệ số thí sinh tham dự trên tổng số Đoàn viên thanh niên của tỉnh cao nhất.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 1 thí sinh đạt giải đặc biệt (thí sinh có tổng số điểm qua 4 tuần thi cao nhất); top 3 thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần; top 15 thí sinh có số điểm cao nhất, thời gian làm bài nhanh nhất tham gia vòng Chung kết.

Trong chiều 27/12/2021, tại Hội trường 26-3, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Vòng chung kết cuộc thi với 2 phần thi: làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính và hùng biện.

Tại đây, 15 thí sinh xuất sắc nhất từ Vòng sơ khảo sẽ tranh tài làm bài thi trên máy tính để chọn ra 3 thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần thi hùng biện trước ban giám khảo. Đây là cơ hội để các bạn thể hiện những kiến thức về ATGT và sự tự tin khi đứng trên sân khấu trước sự chứng kiến của Ban Giám khảo.

Kết thúc cuộc thi, BTC đã chọn và trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc nhất, bao gồm: 15 giải Cá nhân dành cho các thí sinh được lựa chọn tham gia Vòng chung kết. Trong đó, 1 giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và một xe máy Honda Wave Alpha; 1 giải Nhì trị giá 5 triệu đồng và một Laptop; 1 giải Ba trị giá 3 triệu đồng và một Điện thoại thông minh (hoặc Máy tính bảng), Mũ bảo hiểm; 12 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng và Mũ bảo hiểm.

Ban tổ chức cũng trao 1 giải Tập thể dành cho tỉnh, thành phố có số thí sinh tham gia/tổng số thanh niên cao nhất. Giải thưởng trị giá 20 triệu đồng và Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 03 Giải thưởng tuần dành cho Top 3 thí sinh có kết quả và thời gian tốt nhất mỗi tuần với giải Nhất tuần trị giá 1 triệu đồng, một đồng hồ đeo tay, một mũ bảo hiểm; giải Nhì tuần trị giá 1 triệu đồng, một mũ bảo hiểm cả đầu; giải Ba tuần trị giá 1 triệu đồng, một mũ bảo hiểm nửa đầu. Chương trình còn có 1 Giải đặc biệt dành cho thí sinh có tổng số điểm qua 4 tuần thi cao nhất toàn quốc trị giá 3 triệu đồng.

Với đa dạng các hoạt động được tổ chức dành cho các đối tượng khác nhau trên khắp mọi miền Tổ quốc, Công ty Honda Việt Nam mong muốn lan tỏa rộng rãi văn hóa tham gia giao thông văn minh an toàn, từ đó “mang lại cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái dành cho tất cả mọi người”, hướng đến mục tiêu kéo giảm số vụ tai nạn và không có người chết do tai nạn giao thông đường bộ theo Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Minh Ngọc