Bất chấp những tác động từ Covid-19, VUS xuất sắc trở thành đại diện duy nhất trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam được tạp chí nhân sự HR Asia vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021”.

Bà Dương Thị Quỳnh Trang - Giám đốc Nhân sự & Hành chính của VUS khẳng định, bí quyết để tạo nên sự thành công này chính là 4 giá trị cốt lõi mà VUS đã xây dựng, duy trì trong nhiều năm hoạt động: “Đó là “Đồng lòng hợp tác” (Collaborative), “Quan tâm sẻ chia” (Caring), “Tự tin vững vàng” (Confident) và “Khát khao chiến thắng” (Aspirational). Ở VUS, chúng tôi gọi vui rằng 4 giá trị này là “tứ trụ” để làm nên văn hóa doanh nghiệp và thúc đẩy mỗi nhân viên không ngừng phát triển, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình”.

VUS được đánh giá cao về những chiến lược phát triển linh hoạt, tinh thần sẵn sàng vượt qua khủng hoảng do đại dịch

Đồng lòng hợp tác (Collaborative)

VUS thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động, chương trình đào tạo, đặc biệt là đào tạo về EQ cho nhân sự. Trong đó, nổi bật là 2 khóa đào tạo “EQ for Leadership” và “EQ at Workplace” với sự tham gia của các quản lý và nhân sự ASA, giúp xây dựng môi trường làm việc an toàn tâm lý, tạo động lực đúng cách, kết nối người lao động.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn tổ chức các khóa học để nâng cao kỹ năng quản lý con người. Sau mỗi chương trình, khóa học, những nhân viên làm việc tại VUS sẽ được phát triển những tư duy mới về quản lý, cách hoạch định và sắp xếp công việc, các kỹ năng cần thiết như: hợp tác, giao tiếp, thuyết trình chủ trì cuộc họp, tạo động lực làm việc, lắng nghe nhân viên…

Với VUS, sự đồng cảm là chìa khóa để kết nối tập thể

Điều này góp phần thể hiện giá trị cốt lõi đầu tiên của VUS là đồng lòng hợp tác (collaborative): mỗi thành viên đều có cơ hội phát huy thế mạnh, tinh thần đoàn kết cao để cùng đạt được mục tiêu chung là mang đến những khóa học Anh ngữ chất lượng, tiên phong trong lĩnh vực Ed-tech.

Quan tâm sẻ chia (Caring)

Trên tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”, doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, phù hợp với quy mô công việc cho các lao động hiện tại, duy trì các chính sách phúc lợi và hỗ trợ kịp thời các nhân viên bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch.

Đại diện VUS cho biết, xuyên suốt giai đoạn giãn cách, VUS còn tích cực khai mở hành trình “Đồng tâm vững bước, đồng lòng sẻ chia”. Với số tiền quyên góp lên đến 333.200.000 đồng, VUS đã giúp đỡ tiền mặt và các combo thực phẩm, đồ dùng thiết yếu đến hơn 447 nhân sự khó khăn trong “vùng đỏ”.

Bên cạnh đó, các hoạt động gắn kết nằm trong khuôn khổ chương trình “VUS Caring - Khơi mở hạnh phúc” giúp nâng cao đời sống tinh thần, thể chất cho nhân viên trong hệ thống. Một số hoạt động chính trong dịp này gồm: thử thách chạy bộ sống khỏe, chuỗi webinars tâm lý: “Yoga -Tâm Trí Tĩnh Lặng”, “Dinh dưỡng và vận động mùa Covid-19”, “Giải pháp cho đôi mắt quá tải”...

VUS luôn đồng hành cùng nhân viên vượt qua thách thức và sẵn sàng bứt phá hậu Covid-19

Tự tin vững vàng (Confident)

2021 là một năm đầy biến động và thử thách. Tuy vậy, qua nhiều hoạt động, hệ thống VUS đã gây dựng sự tin tưởng ở đội ngũ nhân viên, giáo viên. Nhờ đó, mỗi cá nhân, tập thể luôn duy trì sự nhiệt huyết, sáng tạo để đem về những thành tựu nổi bật, đột phá, hiệu quả cao.

Cô Nguyễn Huỳnh Ngọc Hà (VUS Võ Thị Sáu - “Giáo viên cống hiến của cơ sở 2021”) cho hay, chất lượng giáo viên tại VUS được đánh giá rất khắt khe qua nhiều tiêu chí như: khả năng tự học (self-learning), tự đánh giá (self-reflection), học hỏi từ đồng nghiệp (peer-learning)... Đó chính là động lực để cô và đồng nghiệp cố gắng phấn đấu.

“Trong năm qua, tôi đã tham gia chương trình đào tạo “Professional Development”, vừa được nâng cao chất lượng chuyên môn, vừa giúp bản thân tự tin hơn. Tôi đặc biệt ấn tượng với các buổi tập huấn các kỹ năng để trở thành một giáo viên 4.0 như: kỹ thuật giảng dạy trực tuyến, các phương pháp giảng dạy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào bài dạy hay quản lý lớp học, xây dựng mối quan hệ với học viên…”, cô Hà chia sẻ.

Khát khao chiến thắng (Aspirational)

Tại VUS, các thầy cô, nhân viên có nhiều điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ. Trong giai đoạn giãn cách, VUS đã tổ chức lớp học tiếng Anh miễn phí cho hơn 400 nhân viên và người thân; liên kết với các NXB hàng đầu thế giới để tổ chức huấn luyện nội bộ cho đội ngũ 2.400 giáo viên trong hệ thống.

Nổi bật là chuỗi hội thảo trực tuyến miễn phí TESOL Webinars với chủ đề “Bứt phá giới hạn của giáo dục trực tuyến” (Pushing boundaries in the world of ELT) đã thu hút 6.136 lượt đăng ký từ giáo viên, nhân sự trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh TESOL từ hơn 17 quốc gia.

Theo thầy Brendan.C - một giáo viên với nhiều năm đồng hành cùng VUS Quang Trung bày tỏ: “VUS là một môi trường chuyên nghiệp với cơ sở vật chất hiện đại, giúp mỗi giáo viên được sống và làm việc với nguồn năng lượng tích cực. Tôi đánh giá cao việc công ty luôn đặt lợi ích của học viên và giáo viên lên hàng đầu, bằng cách không ngừng đổi mới và nâng cấp kỹ thuật”.

Đặc biệt, từ tháng 9/2021, VUS đã triển khai chương trình Aspiration Awards với 3 hạng mục giải thưởng là: “Dấn thân”, “Bứt phá” và “Người truyền cảm hứng”. Điều này đã khơi gợi khát khao chiến thắng, thúc đẩy say mê nghiên cứu, phát triển bản thân và lan tỏa giá trị tích cực của người lao động, đại diện VUS cho biết.

Trong năm 2022, VUS tiếp tục mở rộng thị trường, bước tiếp hành trình thực hiện sứ mệnh khơi mở tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam, thông qua việc trang bị kiến thức và tư duy toàn cầu, nền tảng Anh ngữ vững vàng, giá trị sống phong phú, kỹ năng học tập và làm việc vượt trội trong thời đại công nghệ số.

Ngọc Minh