Trong số 48 hồ sơ đăng ký tham gia giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022, các hội đồng khoa học đã lựa chọn ra 5 hồ sơ để tiếp tục đánh giá, xét chọn tại hội đồng giải thưởng.

Thông tin từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), đến cuối tháng 2/2022, hội đồng khoa học các ngành tự nhiên và kỹ thuật đã hoàn thành quá trình đánh giá để lựa chọn hồ sơ đề xuất lên hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022.

Có 5 hồ sơ được đề xuất, trong đó có 3 hồ sơ cho giải thưởng chính và 2 hồ sơ cho giải thưởng trẻ. Cụ thể như sau:

Ba đề cử giải thưởng chính:

1. GS.TSKH Ngô Việt Trung (Viện Toán học, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) với công trình “Depth functions of symbolic powers of homogeneous ideals”, xuất bản trên tạp chí Inventiones Mathematicae năm 2019, thuộc ngành Toán học.

2. PGS.TS Nguyễn Thị Lệ Thu (Trường ĐH Bách khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM) với công trình “Tailoring the Hard−Soft Interface with Dynamic Diels-Alder Linkages in Polyurethanes: Toward Superior Mechanical Properties and Healability at Mild Temperature” xuất bản trên tạp chí Chemistry of Materials năm 2019, thuộc ngành Hóa học.

3. TS Phạm Quang Thái (Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế) với công trình “The First 100 Days of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Control in Vietnam” trên tạp chí Clinical Infectious Diseases năm 2021, thuộc ngành Y sinh Dược học.

Hai đề cử giải thưởng trẻ:

1. TS Đoàn Lê Hoàng Tân (Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử - ĐH Quốc gia TP.HCM) với công trình “Microwave-assisted synthesis of nano Hf-and Zr-based metal-organic frameworks for enhancement of curcumin adsorption" trên tạp chí Microporous and Mesoporous Materials năm 2020, thuộc ngành Vật lý.

2. TS Trần Tiến Anh (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam) với công trình “Effect of ship loading on marine diesel engine fuel consumption for bulk carriers based on the fuzzy clustering method” xuất bản trên tạp chí Ocean Engineering năm 2020, thuộc ngành Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ.

Hội đồng giải thưởng sẽ làm việc, xem xét và đề xuất nhà khoa học đoạt giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2022 để Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng giải thưởng trong tháng 4/2022.

Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 tại Hà Nội.

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng hàng năm của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Thúy Nga