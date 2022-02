Theo thống kê của Sở GD-ĐT, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, có gần 80% trung tâm ngoại ngữ phải đóng cừa, thậm chí ngưng hoạt động. Thời gian vừa qua một số phụ huynh phản ánh đã đóng học phí nhưng do dịch không đến trung tâm và liên hệ không được. Qua khảo sát, Sở GD-ĐT đã thống kê phần lớn các trung tâm bị phản ánh chưa có giấy phép hoạt động nên đã tư vấn cho phụ huynh liên hệ công an địa phương để xử lý. Đối với những trung tâm có giấy phép, Sở GD-ĐT đã mời lên làm việc và giải quyết theo quy định.