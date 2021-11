Ngày 22/11/2021, Công ty Honda Việt Nam (HVN) tổng kết chương trình và công bố kết quả Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” cấp Quốc gia năm học 2020 - 2021 cho giáo viên và học sinh tiểu học 63 tỉnh/thành phố.

Nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục ATGT dành cho học sinh bậc Tiểu học cùng tên dành cho các em học sinh khối lớp 3,4,5 do Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công An và HVN tổ chức; Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” năm học 2020 - 2021 hướng đến mục tiêu trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, từ đó tự bảo vệ và phòng tránh tai nạn giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh tại Việt Nam.

Theo đó, 2020 - 2021 là năm học đầu tiên các trường tiểu học thuộc 63 tỉnh/thành triển khai giảng dạy theo giáo trình mới “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Có gần 8,7 triệu em học sinh của gần 15 nghìn trường tiểu học được tham gia chương trình giáo dục về an toàn giao thông (ATGT) bổ ích và hấp dẫn này.

Hơn thế, nhằm động viên các thầy cô giáo và các em học sinh tích cực dạy và học về ATGT, Vụ tiểu học - Bộ Giáo dục & Đào tạo cùng công ty HVN đã tổ chức Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” - tạo sân chơi tìm hiểu kiến thức về luật giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như khuyến khích các em đưa ra những ý tưởng học, tuyên truyền về ATGT, khuyến khích các thầy cô đưa ra những sáng kiến đổi mới phương pháp giảng dạy để chương trình giáo dục về ATGT này được hấp dẫn và hiệu quả hơn.

Sau 2 tháng phát động hội giao lưu, BTC nhận về hơn 2,1 triệu bài tham dự của học sinh (tăng gấp gần 2,5 lần so với năm học 2019 - 2020) và hơn 225 nghìn bài tham dự của giáo viên (tăng gấp hơn 2 lần so với năm học 2019 - 2020).

57 bạn nhỏ đạt thành tích xuất sắc đến từ các khối lớp 3, 4 và 5 trên cả nước đã vinh dự nhận các giải thưởng từ BTC, với cơ cấu 9 giải Nhất, 18 giải Nhì, 30 giải Ba. Đồng thời, 30 giáo viên đã đạt kết quả xuất sắc với cơ cấu giải thưởng bao gồm: 1 giải Xuất sắc, 9 giải Nhất, 20 giải Nhì.

Cùng với các phần thưởng trên, BTC còn trao tặng 1.200 giải Khuyến khích cho học sinh và 280 giải Khuyến khích cho giáo viên tích cực tham gia Hội giao lưu “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”. Ngoài ra, BTC cũng tuyên dương và trao thưởng cho 10 Sở Giáo dục & Đào tạo tích cực triển khai và hưởng ứng tham gia Hội giao lưu.

Chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ” trong trường tiểu học thực sự là một trong những hoạt động giáo dục về ATGT thiết thực, hiệu quả và bổ ích cho giáo viên và học sinh tiểu học. Thông qua chương trình, HVN đã tạo được niềm say mê, sự hứng thú cho các em học sinh và các thầy cô giáo trong hoạt động dạy - học về ATGT và xây dựng văn hóa giao thông. Điều này minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của Honda Việt Nam trong việc chung tay vì một môi trường giao thông Việt Nam an toàn và văn minh.

Minh Ngọc