Cho thí sinh dự thi đợt 1 giữa lúc dịch Covid-19 đang rất phức tạp, TP.HCM đưa ra nhiều biện pháp chống dịch nhằm đảm bảo kỳ thi an toàn.

Tại buổi họp báo về công tác thi tốt nghiệp THPT 2021 chiều 1/7, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay thành phố đang gặp khó khăn do dịch Covid-19, vì vậy lãnh đạo thành phố rất cân nhắc kế hoạch việc thi tốt nghiệp THPT. Hằng ngày, thành phố luôn rà soát đánh giá tình hình dịch bệnh, phân tích nhu cầu phụ huynh, học sinh lớp 12 tham dự kỳ thi năm nay.

Theo ông Đức khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1, thành phố đã có 9 biện pháp tăng cường an toàn, chống dịch Covid-19. Cụ thể:

1. Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 của thành phố tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ đạo của UBND TP.HCM tại Chỉ thị số 07/CT-UBND và các văn bản chỉ đạo về kỳ thi; Chỉ thị số 10/CT-UBND và các văn bản, các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19.

2. Tổ chức xét nghiệm nhanh Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh các điểm thi vào ngày 2-3/7 tại các trường gần điểm thi.

3. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai phương án tổ chức thi an toàn, phòng chống covid-19 tại các điểm thi. Cử lực lượng tham gia hỗ trợ thi an toàn từ ngày 6/7 (thực hiện công việc như các ngày thi). Trong đó, đặc biệt lưu ý đến phương án hỗ trợ các điểm thi không để ùn ứ, tụ tập đông người ngay tại cổng điểm thi, nhất là đầu giờ và cuối giờ thi.

4. Sở Y tế cung cấp thường xuyên, chính xác danh sách cán bộ, giáo viên và thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, đang thực hiện cách ly xã hội để ngành giáo dục chủ động trong công tác ứng phó; phối hợp với địa phương hỗ trợ các điểm thi trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

5. Công an thành phố đảm bảo lực lượng tham gia các khâu của kỳ thi, tăng cường lực lượng hỗ trợ các điểm thi để đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự xã hội.

6. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố đảm bảo lưu thông thông suốt, không bị ùn ứ tại các điểm thi.

7. Thành Đoàn và Hội Sinh viên thành phố triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ các điểm thi, phụ huynh và thí sinh, nhắc nhở phụ huynh thực hiện khai báo y tế, đảm bảo giãn cách và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K.

8. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tuyên truyền người dân, nhất là phụ huynh và thí sinh, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, quy định về giãn cách, không tụ tập trước và sau giờ thi.

9. Các điểm thi xây dựng phương án phòng chống covid-19, đảm bảo thực hiện đầy đủ yêu cầu 5K, chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phòng dịch; xây dựng phương án để phân luồng thí sinh đầu giờ thi, cuối giờ thi, không để tụ tập đông người; không tổ chức tập trung đầu giờ mà yêu cầu thí sinh di chuyển nhanh đến các phòng thi để nghe giám thị triển khai quy chế, quy định và các hướng dẫn thi.

Năm nay TP.HCM có 89.275 thí sinh đăng ký dự thi tốt THPT. Các thí sinh sẽ được phân bổ dự thi tại 155 điểm thi với 4.134 phòng thi. Mỗi điểm thi có ít nhất 2 phòng thi dự phòng, mỗi quận huyện có từ 1-3 điểm thi dự phòng.

TP.HCM huy động 17.052 cán bộ coi thi và nhân viên; 1.710 cán bộ chấm thi; 1.000 người châm phúc khảo; 406 cán bộ thanh tra.

Minh Anh - Hồ Văn