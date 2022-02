Mới đây, bài luận ứng tuyển Harvard được cho là của John F. Kennedy, Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên Twitter khi cháu trai của ông là Jack Schlossberg giành được bằng kép tại Harvard.

Jack Schlossberg đã lấy bằng của cả Trường Luật Harvard và Trường Kinh doanh Harvard.

Một phần bài luận của cựu Tổng thống đã được chia sẻ vào ngày 1/2 bởi một người dùng Twitter tự xưng là nghiên cứu sinh của Đại học UCLA (Mỹ). Theo đó, bài luận được viết vào năm 1935 và bảo quản tại thư viện JKF.

Tổng thống Kennedy khi còn trẻ. Nguồn ảnh: The Harvard Gazette

Với câu hỏi là "Tại sao bạn muốn đến Harvard?", cựu Tổng thống Kennedy đã viết: “The reasons that I have for wishing to go to Harvard are several. I feel that Harvard can give me a better background and a better liberal education than any other university. I have always wanted to go there, as I have felt that it is not just another college, but is a university with something definite to offer. Then too, I would like to go to the same college as my father. To be a 'Harvard man' is an enviable distinction, and one that I sincerely hope I shall attain".

Tạm dịch: “Có nhiều lý do khiến tôi muốn vào Harvard. Tôi cảm thấy rằng Harvard có thể mang lại cho tôi một nền tảng tốt và một nền giáo dục khai phóng tốt hơn bất kỳ trường đại học nào khác. Tôi luôn muốn vào Harvard vì tôi cảm thấy rằng đó không chỉ là một trường khác biệt, mà là một trường đại học có một cái gì đó chắc chắn để dạy sinh viên. Hơn nữa, tôi cũng muốn học cùng trường với cha mình. Trở thành 'người đàn ông Harvard' là một sự xuất chúng đáng ghen tị, và một điều mà tôi thực lòng hy vọng mình sẽ đạt được".

Dòng chia sẻ trên Twitter đã thu hút hơn 68.000 lượt thích và hàng nghìn lượt retweet.

Bài luận vào Harvard của Tổng thống Kennedy cách đây 90 năm bỗng dưng nổi đình đám trên mạng

Một người dùng đã nhận xét, bài luận đại học thời đó được viết tay và giới hạn số lượng từ thấp. Những người khác đã chỉ ra rằng bài luận được viết tương tự như bài luận ứng tuyển của cựu Tổng thống khi nộp vào Princeton.

Jack Schlossberg - cháu ngoại của Tổng thống Kennedy vừa tốt nghiệp bằng kép ở Harvard

Schlossberg là con út của Caroline Kennedy. Caroline Kennedy (SN 1957) là người con còn sống duy nhất của Tổng thống John F. Kennedy và đệ nhất phu nhân Jacqueline Bouvier Kennedy. Bà cũng tốt nghiệp Harvard và là nữ đại sứ Hoa Kỳ đầu tiên tại Nhật Bản.

Doãn Hùng (Theo Fox News)

11 Tổng thống Mỹ vượt khó phi thường Có người mắc chứng động kinh, có người từng bị trầm cảm, mắc chứng khó đọc, thậm chí là bị chột mắt...

Gia đình Obama bùi ngùi đưa con gái đi nhập học Harvard Sau một năm “gap year”, Malia Obama đã nhập học ĐH Harvard vào hôm 21/8 mới đây. Được biết, ông bà Barack và Michelle Obama đã tận tay đưa cô con gái cả vào ký túc xá của trường với nhiều cảm xúc bùi ngùi.