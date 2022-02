Ngoài xét tuyển thẳng và xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, năm 2022, các học viện, trường công an sẽ xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT với bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an.

Cụ thể, Bộ Công an dự kiến sẽ tổ chức bài thi đánh giá năng lực ngay sau kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT. Bài thi này sẽ có cấu trúc 2 phần gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận.

Phần trắc nghiệm thi đánh giá năng lực vào các trường công an bao gồm: Kiến thức về khoa học tự nhiên, kiến thức xã hội, ngoại ngữ phù hợp với tổ hợp đăng ký xét tuyển vào các học viện, trường công an; tập trung kiểm tra kiến thức trong chương trình THPT hiện hành, độ khó cao hơn so với đề thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT để tăng khả năng phân loại thí sinh; phần tư duy logic tập trung kiểm tra các kỹ năng ghi nhớ, phán đoán, suy luận, đánh giá, nhận xét của thí sinh phù hợp với lĩnh vực công tác công an.

Ở phần tự luận, thí sinh sẽ được lựa chọn một trong hai nội dung là Văn học, nghị luận xã hội hoặc giải toán.

Tổng thời gian làm bài thi đánh giá năng lực vào các trường công an là 180 phút, trong đó phần trắc nghiệm chiếm 90 phút, phần tự luận 90 phút. Đề thi minh họa sẽ được Bộ Công an công bố công khai cho thí sinh và xã hội biết trong thời gian tới.

Năm 2022, các học viện, trường công an sẽ xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT với bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an (Ảnh minh họa).

Cách tính điểm xét tuyển các trường công an năm 2022: Với phương thức này, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT sẽ chiếm 40% tổng điểm xét tuyển; kết quả bài thi đánh giá năng lực chiếm 60% tổng điểm xét tuyển. Điểm trên được quy về thang điểm phù hợp theo quy định của Bộ GD-ĐT, cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT và Bộ Công an.

Trong trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức được bài thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển được thực hiện như năm 2021, trong đó kết quả học bạ THPT chiếm 25% tổng điểm xét tuyển; kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT chiếm 75% tổng điểm xét tuyển.

Trường hợp do dịch bệnh, không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD-ĐT, không tổ chức bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an, các trường sẽ sử dụng kết quả học bạ THPT làm điểm xét tuyển tương tự như xét tuyển các thí sinh được đặc cách tốt nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh xét tuyển trong năm 2021.

Thí sinh phải kiểm tra thể lực

Về công tác sơ tuyển vào các trường công an năm 2022, Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, các thí sinh sẽ được kiểm tra các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển sinh vào lực lượng công an nhân dân. Đơn vị sơ tuyển sẽ kiểm tra thông tin cá nhân, học lực, hạnh kiểm tại học bạ, phẩm chất đạo đức, quá trình công tác, kiểm tra sức khỏe, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.

Ngoài ra, thí sinh phải được kiểm tra khả năng vận động thông qua việc lựa chọn 2 trong số các nội dung rèn luyện thể lực gồm: chạy 100m, chạy 1500m (đối với nam), chạy 800m (đối với nữ), bật xa tại chỗ, co tay xà đơn. Việc kiểm tra này chỉ tính đạt hoặc không đạt.

Tại thời điểm kiểm tra, thí sinh vì lý do đau ốm, chữa bệnh không thể kiểm tra được, công an nơi sơ tuyển cho thí sinh được kiểm tra vào một buổi khác trước thời điểm gửi hồ sơ xét tuyển về các học viện, trường đại học công an nhân dân.

Thúy Nga

