Năm đầu tiên thực hiện xét tuyển và thay đổi cách tính điểm, điểm chuẩn vào lớp 10 TP.HCM có nhiều bất ngờ.

Năm nay điểm xét tuyển vào lớp 10 TP.HCM xét theo học bạ được tính = tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có),



Dù thi hay xét, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình) có điểm chuẩn cao nhất thành phố với lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 - 3 là 26,3 – 26,5 – 27. Tức là để trúng tuyển (nếu không điểm có ưu tiên) thì học sinh phải đạt từ 8,8 đến 9 điểm mỗi môn.



Trong khi đó, một số trường đã có điểm chuẩn vươn lên mạnh mẽ và đứng vào nhóm có điểm chuẩn cao nhất thành phố.



Cụ thể, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Thủ Đức) có điểm chuẩn cao thứ 2 với điểm chuẩn ở 3 nguyện vọng 1 - 2 - 3 là 25,9 – 26,3 – 26,6 điểm.



Trường THPT Gia Định (Bình Thạnh) đứng thứ 3 với điểm chuẩn nguyện vọng 1 - 2 - 3 lần lượt là 25,8 – 26,3 – 26,8 điểm.



Trường THPT Phú Nhuận (Phú Nhuận) đứng thứ 4 về điểm chuẩn với 25,4-25,7-26 điểm theo nguyện vọng 1 - 2 - 3.



Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3) có điểm chuẩn đứng thứ 5 với mức điểm chuẩn 25,3 – 25,5 – 26 điểm theo nguyện vọng 1 - 2 -3 .



Tiếp đến là Trường THPT Trần Phú (Tân Phú) có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng là 25,3 – 25,4 – 26 điểm.



Đặc biệt, năm nay Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Quận 6) có điểm chuẩn cao thứ 7 trong số 108 trường THPT ở TP.HCM với điểm chuẩn theo 3 nguyện vọng 1 - 2 - 3 là 25,2 – 25,4 – 25,9 điểm và cao hơn một số trường có tiếng ở Quận 1, 3, 5.



Thú vị nhất là sự bứt phá điểm chuẩn các trường ở huyện Hóc Môn. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 – 3 là 25,1 – 25,5 – 25,8 điểm; Trường THPT Lý Thường Kiệt có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 - 2 – 3 là 24,2 – 24,5 – 24,8.

Các trường khác ở huyện này như THPT Bà Điểm, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Phạm Văn Sáng, THPT Hồ Thị Bi đều có điểm chuẩn trên 20. Nguyên nhân các trường ở huyện Hóc Môn có điểm chuẩn cao theo các chuyên gia là do địa bàn này giáp với Quận 12, Bình Tân, Tân Bình nên được thí sinh ở đây lựa chọn.



Trường Trung học Thực hành, ĐH Sư phạm TP.HCM (Quận 5) có điểm chuẩn lần lượt ở các nguyện vọng 1 – 2 – 3 là 25 – 25,2 – 25,4 điểm.

Những trường có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất năm nay ở TP.HCM

Trong khi đó các Trường THPT Trưng Vương (Quận 1); Trường THPT Bùi Thị Xuân (Quận 1); Trường THPT Lê Quý Đôn (Quận 3); Trường THPT Ngô Quyền (Quận 7) vẫn có điểm chuẩn từ 24 đến < 25.



So với các quận huyện ở TP.HCM thì điểm chuẩn vào lớp 10 công lập các trường ở huyện Cần Giờ thấp nhất. Trong đó Trường THPT Cần Thạnh có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 – 2 – 3 là 15 – 15,5 – 16; Trường THCS- THPT Thạnh An có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 – 2 – 3 là 15 – 15,5 – 16; Trường THPT Bình Khánh có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 – 2 – 3 là 16- 16,5 – 17; Trường THPT An Nghĩa có điểm chuẩn lần lượt 3 nguyện vọng 1 – 2 – 3 là 15,3 – 15,5 – 15,8.

Minh Anh

