UBND xã Tăng Tiến (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) đã tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ mầm non Vân Vũ để làm rõ sự bé gái bị bạn đánh nhưng giáo viên đứng lớp không hề hay biết.

Vụ bé gái bị bạn đánh, đạp nhiều lần vào người và đầu gây thâm tím xảy ra tại lớp học ở Bắc Giang, vào cuối giờ sáng ngày 23/10. Theo hình ảnh trong clip, bé Q. đang ngồi chơi thì một bé trai bất ngờ chạy đến đánh, đạp liên tiếp vào mặt, người và nằm ngã xuống.

Một lát sau, bé trai kia tiếp tục chạy đến đánh liên tiếp vào người bé. Trong khoảng thời gian bé gái này bị đánh, không thấy sự can thiệp của cô giáo đứng lớp.

Tạm đình chỉ nhóm trẻ mầm non

Trao đổi với VietNamNet chiều 24/10, bà Đỗ Thị Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên cho hay, sáng nay 24/10, bà đã làm việc với nhóm trẻ, thăm gia đình cháu Q. và báo cáo UBND huyện Việt Yên.

“Chúng tôi cũng yêu cầu chủ nhóm trẻ Vân Vũ cùng gia đình đưa cháu Q. lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang để khám sức khỏe. Chi phí khám cho cháu Q sẽ do nhà trường chi trả”, bà Hương nói.

Bà Hương cho hay, Phòng GD-ĐT đã yêu cầu chủ nhóm trẻ và giáo viên đứng lớp viết bản tường trình về sự việc.

“Chúng tôi cũng tham mưu với xã Tăng Tiến mời các thành phần gồm có chủ nhóm trẻ và giáo viên đứng lớp để lập biên bản sự việc, trong đó có cả công an để giảm sát”.

Bà Hương cho biết, trước mắt, UBND xã Tăng Tiến đã yêu cầu nhóm trẻ mầm non Vân Vũ tạm dừng hoạt động trong thời gian làm rõ, giải quyết sự việc.

“Căn cứ sai phạm đến đâu thì sẽ xử lý đến đấy”, bà Hương nói.

Bà Hương cho hay, lớp của cháu Q. có 2 giáo viên đứng lớp. Trong đó, cô V. - chủ nhóm trẻ làm chủ nhiệm và cô C. (giáo viên phụ lớp).

“Qua nắm bắt ban đầu, hôm đó, cô chủ nhóm trẻ có việc gia đình nên đã nhờ cô giáo C. trông hộ. Đến thời điểm cho trẻ ăn, khi cô đi lấy cơm lên cho các cháu ăn thì xảy ra sự việc. Cháu bé đánh cháu Q. thường ngày học ở một trường mầm non công lập trên địa bàn xã Tăng Tiến. Các trường công lập không nhận và trông trẻ và cuối tuần nên gia đình mới gửi cháu này ở nhóm trẻ mầm non Vân Vũ mỗi Thứ Bảy hàng tuần”, bà Hương nói.

Theo bà Hương, cô C. sinh năm 1975 và cũng có nhiều năm kinh nghiệm.

Ở cuộc làm việc sáng nay 24/10, cô Chuyên cho biết rất ân hận, nhận thiếu sót, khuyết điểm của mình khi để xảy ra sự việc như vậy và xin lỗi phía gia đình cháu Q.

“Về phía gia đình cháu Q., chỉ yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét sự việc. Hiện, ngành giáo dục đang phối hợp với địa phương để tiếp tục xác minh làm rõ sự việc. Quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu sẽ xử lý đến đấy. Địa phương cũng giao cho công an vào cuộc”.

Bà Hương cho hay, đến thời điểm hiện tại, tâm lý của cháu Q. đã ổn định, các vết thương đã đỡ hơn nhiều so với ngày hôm qua.

Được biết, nhóm trẻ mầm non Vân Vũ hiện có 3 lớp từ 24 đến 36 tháng.

Thanh Hùng