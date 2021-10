Một trẻ mầm non đã bị bạn đánh, đạp nhiều lần vào người và đầu gây thâm tím tại lớp học ở Bắc Giang nhưng không có sự can thiệp của cô giáo.

Tối 23/10, một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái mầm non bị bạn đánh, đạp tại lớp học ở Bắc Giang lan truyền trên mạng xã hội. Bé gái trong vụ việc là cháu Q. (2 tuổi), học tại nhóm trẻ tư thục V.V ở huyện Việt Yên.

Theo hình ảnh trong clip, Q. đang ngồi chơi sát tường lớp thì một bé trai bất ngờ chạy đến đánh, đạp liên tiếp vào mặt, người và nằm ngã xuống.

Một lát sau, bé trai kia tiếp tục chạy đến đánh liên tiếp vào người bé. Trong khoảng thời gian này, không thấy sự can thiệp của cô giáo đứng lớp.

"Mỗi lần xem lại video là em lại khóc. Không biết lỗi do bé kia hay do cô giáo hay do em đã chọn sai trường cho con em. Gia đình không thiếu người trông Q. nhưng vẫn muốn cho con đi học để cho nó dạn người, cho đi học trường tư để con được chú ý hơn vậy mà kết quả như này đây,... Tại sao lúc con em khóc cô giáo không vào luôn hay quen rồi. Nghĩ nó khóc rồi nó sẽ nín? Trên đỉnh đầu con em còn bầm dập rất nhiều. Trên cơ thể cũng vậy...”, người được cho là phụ huynh của bé Q. chia sẻ trên mạng xã hội.

Bé mầm non bị bạn đánh, đạp bầm dập trong lớp, cô giáo không biết?

Trao đổi với VietNamNet sáng nay 24/10, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (Sở GD-ĐT) Bắc Giang cho hay, Sở đã nắm được thông tin sự việc.

“Sáng sớm hôm nay, Sở GD-ĐT đã yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT về cơ sở làm việc và báo cáo về sự việc. Chúng tôi cũng đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên báo cáo ngay với UBND huyện để xử lý triệt để sự việc”, ông Khoa nói.

Hiện, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Việt Yên đang về làm việc tại cơ sở giáo dục này và gặp gỡ phía gia đình.

Bà Đỗ Thị Hương, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Việt Yên cho hay, hiện, chủ cơ sở giáo dục đã làm việc với giáo viên và gia đình.

“Chúng tôi đang xác minh sự việc. Căn cứ vào tình hình thực tế sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan, bà Hương nói.

VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Thanh Hùng