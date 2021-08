23,2% trẻ mầm non học ngoài công lập Năm học 2020-2021, trên 5 triệu trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non được đảm bảo an toàn, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ được nâng cao; trẻ em mẫu giáo 5 tuổi được chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng vào lớp 1 bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; chế độ, chính sách cho trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Toàn quốc có 15.480 nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, 21.236 điểm trường lẻ (tăng 19 trường, giảm 2.724 điểm trường lẻ so với năm học trước). 5.357.046 trẻ mầm non đến các cơ sở giáo dục, tỉ lệ trẻ được học 2 buổi/ngày đạt 99,2% (tăng 0,2%), tỉ lệ trẻ được tổ chức ăn bán trú đạt 93,3% (tăng 0,3%). Đáng chú ý, tỉ lệ trẻ học mầm non ngoài công lập đạt 23,2%, tăng 1,1% so với năm học trước. Số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là 529.531 người, đạt bình quân 1,84 giáo viên/lớp (tăng 0,02%). Tỉ lệ giáo viên mầm non đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên theo Luật Giáo dục 2019 là 78,9% (tăng 5,2%).