Các thí sinh có kết quả thi xuất sắc nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 đều đã có những dự định cho tương lai của mình.

Thủ khoa toàn quốc chọn học Trường ĐH Ngoại thương

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 vừa qua, Trần Ngọc Anh - học sinh lớp 12 chuyên Văn Trường THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam đạt 57,45 điểm, là thí sinh có tổng điểm thi cao nhất cả nước.

Trần Ngọc Anh - Thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Ngọc Anh đạt 9,2 điểm môn Toán; 9,25 điểm môn Ngữ văn; 9,5 điểm ở hai môn Lịch sử và Địa lý; điểm 10 tuyệt đối ở môn Ngoại ngữ và Giáo dục công dân.

Nữ sinh này cho biết đã lựa chọn theo học tại Trường ĐH Ngoại thương. Trước đó, em đã trúng tuyển vào trường này theo phương thức xét học bạ và điểm IELTS. Điểm IELTS của Ngọc Anh là 7.5.

Thủ khoa khối A có nguyện vọng vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội

Với việc giành được tổng điểm 29,55, Trần Cao Sơn (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hùng Thắng, Hải Phòng) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối A cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Trần Cao Sơn - Thủ khoa khối A

Cụ thể, Cao Sơn đạt 9,8 điểm môn Toán; 9,75 điểm môn Vật lý và 10 điểm môn Hóa.

Với ước mơ trở thành một lập trình viên trong tương lai, Sơn cho hay em dự định sẽ đăng ký nguyện vọng vào ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Thủ khoa khối B có nguyện vọng vào Trường ĐH Y Hà Nội

Với việc giành được 3 điểm 10 ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Võ Thị Kim Anh (học sinh lớp 12 Toán 1 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không chỉ trở thành thủ khoa khối B mà còn là thủ khoa duy nhất giành 3 điểm 10.

Nữ sinh Hà Tĩnh và thầy giáo Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh

Điểm thi các môn thi khác của Kim Anh cũng rất tốt. Cụ thể, điểm thi môn Vật lý là 7,25 điểm, điểm trung bình của bài thi Khoa học Tự nhiên đạt 9,08 điểm. Điểm thi môn tiếng Anh của em cũng đạt 8,6 điểm.

Với kết quả này, Kim Anh sẽ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Y khoa của Trường ĐH Y Hà Nội.

“Giai đoạn này, chứng kiến những cố gắng, nỗ lực và cả sự hy sinh thầm lặng của các y bác sĩ để chống lại dịch bệnh Covid-19, em càng thêm yêu nghề này và vững tin với mơ ước được giúp người, giúp đời”, Kim Anh nói.

Hai thủ khoa khối C đều muốn theo ngành luật

Bùi Quốc Bảo - học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng (Khánh Hòa) là 1 trong 2 thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tổ hợp khối C cao nhất toàn quốc.

Bùi Quốc Bảo và cô giáo

Quốc Bảo đạt 9,25 điểm môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 10 điểm môn Địa lý. Em cũng là thí sinh duy nhất đạt 2 điểm 10 của khối C.

Các môn thi còn lại Quốc Bảo đạt kết quả cũng khá cao với 8 điểm Toán, 9,75 điểm Giáo dục công dân và 8,2 điểm Tiếng Anh.

Quốc Bảo dự định sẽ ra Hà Nội theo học ở Trường ĐH Kiểm sát. "Em hay xem phim truyền hình, trước đây thấy có nhân vật kiểm sát viên rất thú vị nên rất thích. Sau đó, em tìm hiểu kỹ hơn và quyết định theo đuổi ngành học này" - Bảo cho biết.

Cùng với Bùi Quốc Bảo, thí sinh Đinh Thị Kim Ngân, học sinh lớp 12C3 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An là thí sinh thứ hai đạt 29,25 điểm ở khối C. Trong đó, em đạt điểm 9,5 môn Ngữ văn, 10 điểm môn Lịch sử và 9,75 điểm môn Địa lý.

Thủ khoa khối C toàn quốc Đinh Thị Kim Ngân vừa được kết nạp Đảng sáng 26/7

Kim Ngân cũng đạt điểm Toán là 8,2 điểm, Giáo dục công dân 9,75 điểm và Tiếng Anh là 8,8 điểm.

Ước mơ sau này của Kim Ngân là được làm việc trong bộ phận pháp chế của doanh nghiệp, do đó em dự định đăng ký vào Khoa Luật kinh tế (Trường ĐH Luật Hà Nội).

Thủ khoa khối D muốn vào ĐH An ninh Nhân dân

Đạt tổng điểm 29,15, Bùi Thị Ngọc Quỳnh (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum) trở thành thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D cao nhất cả nước sau kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 năm 2021.

Bùi Thị Ngọc Quỳnh có tổng điểm 3 môn xét tuyển khối D cao nhất cả nước

Cụ thể, nữ sinh Kon Tum đạt 9,4 điểm Toán; 9,75 điểm Ngữ văn và 10 điểm môn Tiếng Anh.

Với kết quả này, Quỳnh dự kiến đăng ký nguyện vọng vào ngành Nghiệp vụ an ninh của Trường ĐH An ninh nhân dân. Lý do đơn giản chỉ là Quỳnh thích nghề này.

Thủ khoa khối A1 đã trúng tuyển Trường ĐH FPT

Là thủ khoa khối A1 của cả nước với tổng điểm 29,55, Thân Trọng An (học sinh Trường THPT Lục Nam) còn trở thành thủ khoa khối D của Bắc Giang khi đạt 28,55 điểm ở khối thi này.

Thân Trọng An - Thủ khoa khối A1 của cả nước “ẵm luôn” thủ khoa khối D của Bắc Giang

Tuy nhiên, An cho biết dự kiến sẽ không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học. Mới đây, An đã nhận được giấy báo trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ vào Trường ĐH FPT. An nói, đây là ngôi trường cậu đã mơ ước theo học từ lâu.

Dự định của thủ khoa khối A1 là vào ngành Công nghệ thông tin của trường này với trở thành lập trình viên trong tương lai.

