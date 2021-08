Hiện, nhiều địa phương đã có các phương án để hỗ trợ, tạo điều kiện tiếp nhận các học sinh từ nơi khác đến; đón học sinh tỉnh mình về học.

Chia sẻ với VietNamNet, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay, thời gian qua, nhiều trẻ mầm non, học sinh cùng bố mẹ từ các tỉnh trở về địa phương, chủ yếu từ các tỉnh phía Nam.

“Qua nắm bắt, số này không ít, hầu hết là con em của người lao động đi làm xa, chủ yếu là trẻ mầm non, tiểu học và THCS”, ông Thành nói.

Để đảm bảo quyền lợi học tập cho tất cả các học sinh từ các tỉnh, thành về, Sở GD-ĐT Nghệ An đã chỉ đạo các phòng GD-ĐT bố trí, tiếp nhận học sinh vào bất cứ trường nào có nguyện vọng thuộc khu vực cư trú.

“Phụ huynh và học sinh được tạo điều kiện lựa chọn trường thuận lợi về khoảng cách, đi lại và sinh hoạt của học sinh”, ông Thành nói.

Ông Thành cho hay, Nghệ An đã tính đến 2 tình huống: "Thứ nhất là nhóm học sinh về Nghệ An với mục đích tránh dịch, không xác định ở lại lâu dài, chúng tôi quyết định cho các em vào học luôn mà không cần thủ tục phức tạp. Các em hoặc phụ huynh chỉ cần có đơn nêu rõ tên, lớp, từ tỉnh nào về, hiện ở đâu và mong muốn theo học trường nào thì được bố trí có thể vào học luôn, chứ không cần thủ tục giấy tờ phức tạp. Khi vào năm học ổn định, Sở GD-ĐT sẽ tập hợp danh sách và gửi tới từng địa phương mà các em theo học trước đó để báo cáo cho các nhà trường, đảm bảo các em sẽ được chuyển tiếp, nối tiếp chương trình học khi quay trở lại trường cũ.

Tình huống thứ hai là những trường hợp về và muốn ở lại Nghệ An học luôn, chúng tôi cũng sẽ bố trí trường học và cũng thống kê danh sách để báo các trường mà các em từng theo học, nhờ chuyển các loại giấy tờ thủ tục, học bạ về cho các em qua đường bưu điện. Như vậy, phụ huynh cũng không cần phải đến lại các địa phương từng cư trú trước đó để xin lại giấy tờ, hồ sơ, học bạ; nhằm hạn chế tốn kém cho các gia đình vừa đảm bảo không khiến tình hình dịch có thể trở nên phức tạp hơn”.

Ngoài ra, theo ông Thành, Sở GD-ĐT cũng tiếp nhận cả những thông tin yêu cầu hỗ trợ đối với học sinh “mắc kẹt” ở các tỉnh thành khác do dịch. Do đó, Sở đã yêu cầu rà soát lại, lập danh sách học sinh để nhờ các địa phương hỗ trợ bố trí cho các em “học tạm”.

Ảnh minh họa: Thanh Tùng.

Theo ông Nguyễn Viết Hiển, Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Bình, hiện, có một số học sinh của tỉnh Thái Bình đang "mắc kẹt" tại TP Hồ Chí Minh do địa phương này đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng để phòng chống dịch Covid-19.

Theo nguyện vọng của các gia đình và học sinh muốn được về quê để kịp theo học năm học mới, Thường trực Hội đồng hương Thái Bình tại TP Hồ Chí Minh đã thống nhất với các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình triển khai đón học sinh trở về.

Sở GD-ĐT tỉnh Thái Bình được giao nhiệm vụ rà soát và xác minh danh sách học sinh theo các tiêu chí và qua đó, có 27 học sinh gồm cả 3 cấp tiểu học (9 em), THCS (12 em) và THPT (6 em). Thái Bình đã cử cán bộ đi cùng đoàn hỗ trợ chống dịch vào đón 27 học sinh này trở về. Khi trở về, các học sinh này sẽ được thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch, đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục theo học.

Sở GD-ĐT Hà Nội cũng cho biết, đã có văn bản cho phép, hướng dẫn các quận, huyện nhận các học sinh khi đến Hà Nội và hiện “mắc kẹt” do dịch.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Xuân Tiến cho hay: “Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để học sinh không bị gián đoạn việc học, theo đúng hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Việc bố trí trường lớp theo học sẽ trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp nhất với cả học sinh và nhà trường. Trẻ cấp mầm non, học sinh tiểu học và THCS sẽ do sự sắp xếp của Phòng GD-ĐT các quận, huyện; cấp THPT sẽ do Sở GD-ĐT tính toán bố trí”.

Trong khi đó, chiều 25/8, Sở GD-ĐT TP.HCM đã yêu cầu các trường hỗ trợ thủ tục, giấy tờ trực tuyến để học sinh có thể học tạm tại trường ở quê khi không thể trở lại thành phố để kịp cho năm học mới.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu khi hết giãn cách, các trường sẽ tiếp nhận học sinh kèm theo kết quả học tập, rèn luyện của các em tại trường học tạm.

TP.HCM cũng sẵn sàng tiếp nhận, giúp đỡ học sinh của các địa phương khác không thể trở về quê lúc này. Các nhà trường sẽ tiếp nhận, xếp lớp phù hợp cho học sinh, tạo thuận lợi để các em tham gia học trực tuyến. Khi các em về lại trường cũ, nhà trường sẽ có xác nhận kết quả học tập.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng yêu cầu các trường công khai email, danh bạ cán bộ phụ trách việc này để phụ huynh, học sinh có thể liên hệ khi cần. Sở này cũng kêu gọi mỗi giáo viên, nhân viên trở thành đầu mối hỗ trợ phương án học tập trên địa bàn mình cư trú trong điều kiện có thể.

Thanh Hùng