Nguyễn Bích Diệp đã chinh phục được mục tiêu 8.5 IELTS ngay trong lần đầu thi. Trong đó có 2 kỹ năng đạt điểm tối đa 9.0 là Listening và Reading.

Bích Diệp sinh năm 2003, là cựu học sinh lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), vừa trở thành tân sinh viên Học viện Ngoại giao.

Diệp cho rằng em có xuất phát điểm thuận lợi hơn là tiếp xúc sớm, có môi trường học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh. So với các bạn trong lớp, Diệp lựa chọn thời điểm thi IELTS khá muộn.

Nguyễn Bích Diệp đạt 8.5 IELTS, trong đó: Listening 9.0, Reading 9.0, Speaking: 7.5 và Writing 7.5

Luyện tập bằng cách “cày đề”

Sau quá trình tìm hiểu về IELTS, Diệp nhận ra để tiếp thu và chinh phục điểm cao cần tìm phương pháp học và chiến lược ôn tập phù hợp nhất với bản thân.

“Từng học tại nhiều trung tâm nhưng em không thấy hiệu quả với cách ôn theo chủ đề. Vốn có kiến thức nền chắc chắn nên em chuyển sang ‘cày’ thật nhiều đề, nhờ thầy cô và các bạn sửa bài hộ. Em cải thiện dần qua ghi nhớ các lỗi sai, học theo dạng và áp dụng một số chiến thuật làm bài IELTS”, Diệp kể.

Cách Diệp luyện kỹ năng Listening mỗi ngày là xem chương trình thời sự nước ngoài, nghe nhạc và thường xuyên nghe Podcasts. Bắt đầu từ những chủ đề rộng, Diệp khoanh vùng hẹp lại, ghi những cấu trúc mọi người hay dùng trong các đoạn hội thoại để học.

Khi làm đề Listening chỉ được nghe một lần và các câu, các bài nối tiếp liên tục. Nghe xong một câu thì chuyển sang câu kế tiếp ngay lập tức, không tránh khỏi vài chỗ mình không nghe được, theo Diệp không nên để bị cuốn vào vì chỉ cần chậm một nhịp có thể bị lỡ thông tin, không theo kịp bài nghe.

Thời gian đầu làm đề thi thử, kỹ năng Reading của Diệp chưa thật sự tốt. Để cải thiện, Diệp tìm hiểu về các phương pháp đọc, chắt lọc thông tin hiệu quả và phân biệt các dạng bài khi làm. Theo Diệp, 2 lưu ý giúp đạt điểm cao kỹ năng IELTS Reading là:

Cố gắng parapharse (diễn giải) câu hỏi để tìm đáp án đúng, chú ý đến các cặp từ synonym (từ đồng nghĩa); Khi làm dạng bài True, False, Not Given cần phân biệt kỹ câu (False) - nội dung sẽ trái ngược với thông tin trong bài và câu (Not given) – là nội dung không có, không đề cập đến để tránh bị đánh lừa.

Để làm tốt phần Reading cũng như các kỹ năng còn lại, cần có vốn từ vựng phong phú.

“Mỗi từ mới em sẽ cố nghĩ ra một câu chuyện hay một tình huống và tự ngồi luyện nói. Nhiều khi em ngồi độc thoại một mình trước gương để vừa luyện nói vừa học từ mới”.

Ngoài ra, việc chủ động tìm kiếm nhiều tài liệu tiếng Anh, đọc các báo cáo để thuyết trình cũng giúp Diệp cải thiện kỹ năng đọc hiệu quả hơn.

Chia thời gian làm bài hiệu quả

Đối với Diệp, kỹ năng Speaking và Writing là khó nhất. Ngoài việc thường xuyên luyện tập nói tiếng Anh cùng các bạn, Diệp thường lên mạng xem cách mọi người trả lời phần Speaking như thế nào. Áp dụng kỹ thuật luyện nói shadowing (lặp lại những gì người nói nói), Diệp tự học cách diễn đạt, triển khai ý logic sao cho ấn tượng.

Với phần Writing, Diệp tập trung viết các dạng bài luận, sau khi hoàn thành sẽ gửi nhờ các bạn đã thi IELTS chấm, nhận xét những lỗi sai. “Mỗi ngày em thường dành 2 tiếng để viết một chủ đề bài luận. Đầu tiên phải parapharse lại đề bài theo hướng khác, rồi lên ý tưởng viết những gì, dàn ý ra sao”. Điều quan trọng nhất khi nhận được phản hồi từ các bạn phải ghi lại để tránh không lặp lại trong bài sau.

Nữ sinh cũng nhấn mạnh khi làm bài thi IELTS phải hết sức tập trung, không để tâm lý ảnh hưởng. Đặc biệt phân chia thời gian hợp lý để làm từng dạng từ dễ đến khó và nhớ kiểm tra lại đáp án.

“Hai kỹ năng Writing – Speaking, em đã không tận dụng triệt để thời gian và bị tâm lý trước thi nên kết quả chưa được cao. Đến hết giờ em thấy mình còn lỗi sai nhưng không thể sửa được nữa. Lúc thi Speaking em bị lúng túng nên lỡ mất mấy phút, chưa kịp diễn đạt đầy đủ ý”.

Tận dụng kiến thức ôn thi IELTS, Diệp còn chăm chỉ làm đề SAT và đạt 1460/1600 điểm. Cô gái cũng chia sẻ, phần Reading trong bài thi SAT khó hơn do liên quan đến các chủ đề chuyên ngành, nhiều từ vựng khó.

Một số tài liệu ôn IELTS được tân sinh viên Ngoại giao sử dụng nhiều là bộ Cambridge IELTS, IELTS Reading, IELTS Reading Actual Test, IELTS Simon,…

Ngọc Linh