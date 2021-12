Chỉ sau gần một năm kể từ khi được công nhận là thành viên các trường quốc tế Cambridge ở cấp độ Primary và Lower Secondary, ngày 6/10/2021, Royal School tiếp tục được công nhận cấp độ Cambridge IGCSE và AS/A Level.

Theo đó, lộ trình học tập của học sinh trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia (Royal School) theo chương trình Cambridge sẽ bao gồm 4 cấp độ: Cambridge Primary with Cambridge Primary Checkpoint, Cambridge Lower Secondary with Cambridge Lower Secondary Checkpoint, Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) và Cambridge International Advanced Subsidiary Level and Advanced Level (AS/A Level).

Sau mỗi giai đoạn, tương đương với lớp 5, lớp 8, lớp 10 và lớp 12, học sinh có thể tham gia thi và lấy chứng chỉ như Cambridge Primary Checkpoint, Cambridge Secondary Checkpoint, IGCSE, AS/A Level.

Royal School đào tạo song ngữ quốc tế liên cấp từ mầm non, tiểu học, THCS đến THPT

Với hệ thống thang điểm đánh giá đồng bộ, chứng chỉ có giá trị sử dụng vĩnh viễn và được công nhận toàn cầu, học sinh tại Royal School sẽ nắm trong tay “chìa khóa vàng” để trở thành công dân toàn cầu, tự tin “săn” học bổng và ứng tuyển vào các trường hàng đầu trên thế giới ở Mỹ, Anh, Canada, Australia, New Zealand, Singapore,...

Các chứng chỉ Cambridge là điểm cộng khi xét duyệt hồ sơ vào các trường danh tiếng trên thế giới

Theo ThS. Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình Quốc tế tại Royal School, để được công nhận ở 2 cấp độ này, trường đã phải trải qua quá trình kiểm định khắt khe và gắt gao hơn rất nhiều so với cấp độ Primary và Lower Secondary. Từ các tiêu chí về điều kiện cơ sở vật chất như phòng học, phòng thí nghiệm, không gian sinh hoạt; năng lực và bằng cấp của đội ngũ giáo viên cho đến phương pháp giảng dạy hay các công tác tổ chức kiểm tra, thi cử và bảo mật đề thi;… tất cả đều phải được đáp ứng đầy đủ.

“Như vậy, Royal School là một trong số ít trường ở TP.HCM đạt chuẩn Cambridge ở cả 4 cấp độ. Ngoài quyền lợi được làm việc trực tiếp với Hội đồng khảo thí Quốc tế Cambridge mà không cần qua trung gian, giáo viên Royal School còn được tập huấn giảng dạy và thi cử theo đúng các quy chuẩn của Cambridge cũng như thường xuyên được cập nhật những điểm mới về chương trình giảng dạy theo chuẩn quốc tế. Đây chính là sự đảm bảo cho chất lượng học tập và kết quả thi cử của học sinh trường”, ThS. Lê Công Tâm chia sẻ.

ThS. Lê Công Tâm - Giám đốc Chương trình Quốc tế tại Royal School

Trước đó, theo danh sách được công bố vào ngày 15/12/2020 từ Tổ chức Khảo thí và Giáo dục quốc tế Cambridge (CAIE), trường đã được công nhận là thành viên các trường Quốc tế Cambridge (Cambridge International School) ở cấp độ Primary và Lower Secondary với mã số là VN286.

Học sinh Royal School được tạo điều kiện tối đa để học tập, vui chơi và sinh hoạt theo đúng phương châm "Inspired to Grow - Truyền cảm hứng để phát triển"

Theo đại diện nhà trường, chủ trương trở thành trường quốc tế Cambridge đã nằm trong chiến lược phát triển của trường ngay từ những ngày đầu tiên thành lập. Và để đạt được điều đó, Ban lãnh đạo trường cùng các thầy cô đã rất nỗ lực và quyết tâm mang đến những chương trình, hoạt động trải nghiệm và phương pháp học tập có chất lượng vượt trội, phù hợp với đặc điểm và năng lực của học sinh Việt Nam.

Trở thành trường thành viên của Cambridge đã góp phần khẳng định chất lượng giáo dục và vị thế của Royal School trong công tác giáo dục và đào tạo

Với tiêu chuẩn học thuật cao, chương trình giáo dục quốc tế Cambridge không chỉ giúp học sinh rèn luyện năng lực tiếng Anh mà còn chú trọng vào phát triển tư duy, khả năng học thuật, nghiên cứu và nhiều kỹ năng khác. Từ đó, mỗi bạn sẽ có cho mình những hành trang để trở thành công dân toàn cầu tự tin, trách nhiệm, ham học hỏi, sáng tạo và tích cực.

Lệ Thanh