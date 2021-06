Trong buổi thi môn Ngữ văn vào lớp 10 sáng nay ở Hà Nội, xảy ra tình trạng nhiều thí sinh đến nhầm điểm thi.

Sáng 12/6, một nam sinh thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội đến nhầm điểm thi đã được lực lượng CSGT giúp đỡ.

Đại uý Hoàng Ngọc Thành (Đội Cảnh sát giao thông số 1, Công an TP Hà Nội) cho biết, khi làm nhiệm vụ chốt trực tại trường THPT Trần Phú (số 8 Hai Bà Trưng, Hà Nội), đơn vị phát hiện 1 nam thí sinh đến nhầm điểm thi.

Ngay lập tức, Đại uý Hoàng Ngọc Thành nhận lệnh của đơn vị, tức tốc đưa nam thí sinh này đếm điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Đại uý Hoàng Ngọc Thành

Thí sinh bị nhầm điểm thi quay lại cảm ơn sau khi kết thúc bài thi sáng nay

Chia sẻ nhanh câu chuyện, đại úy Thành lại vội vã điều khiển xe về điểm thi Trường THPT Trần Phú để tiếp tục làm nhiệm vụ.

"Phụ huynh đưa thí sinh đến bằng ô tô, cho biết không chú ý địa điểm thi nên bị nhầm và nhắn "nhờ các anh giúp cháu". Được sự phân công của đơn vị, tôi đang làm nhiệm vụ tại đây đã nhanh chóng lấy xe máy chở thí sinh đến địa điểm chính xác. Suốt quá trình đi, thí sinh quá lo lắng, không nói được câu nào. Thời gian rất gấp, tôi đã phải nỗ lực đi thật nhanh nhưng cũng phải đảm bảo an toàn. May mắn là tôi đã đưa thí sinh đến điểm thi đúng giờ, em đã bước vào phòng thi an toàn", Đại uý Hoàng Ngọc Thành cho hay.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, năm nay, tổng số học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT là hơn 93.000 em với gần 4.000 phòng thi, đặt tại 184 điểm thi. Số học sinh thi chuyên là gần 10.000 em với hơn 430 phòng thi, đặt tại 17 điểm thi.

Sở GD-ĐT đã điều động gần 14.500 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi; hơn 2.300 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi.

Tính đến 10 giờ sáng 7/6, toàn thành phố có 14 học sinh khối 9 thuộc diện F1; 5 em thuộc diện F2 và 16 em trong khu vực phong tỏa..

Sáng nay, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn và môn tiếng Anh. Sáng mai 13/6, các thí sinh làm bài thi môn Toán và môn Lịch sử. Trong 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 năm nay, khoảng 10.000 thí sinh sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên.

Đình Hiếu

