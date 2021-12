Tập đoàn Công nghệ CMC vừa ủng hộ đợt 6 chương trình “Sóng và máy tính cho em” với 2.000 máy tính bảng đi kèm giải pháp học tập mobiEdu và giải pháp lưu trữ tài liệu mobiCloud.

Lễ Trao hỗ trợ đợt 6 năm học 2021-2022 chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức ngày 30/12/2021. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC đã trao tặng 2.000 máy tính bảng. Trong các máy tính bảng này, CMC phối hợp cùng MobiFone tặng kèm các em học sinh giải pháp học tập mobiEdu và mobiCloud.

mobiEdu và mobiCloud do CMC Telecom - Công ty thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC nghiên cứu và phát triển cùng MobiFone. Đây là giải pháp chuyển đổi số giáo dục gồm nhiều nền tảng, sản phẩm giáo dục phong phú, dành cho mọi đối tượng, từ người học cá nhân ở mọi độ tuổi tới các Trường học, Doanh nghiệp, Cơ sở đào tạo. mobiEdu phù hợp với mọi học sinh trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, các em phải học và thi trực tuyến.

Ông Nguyễn Phước Hải - Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng phần quà cho ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Phước Hải, Phó chủ tịch cấp cao Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết: “Tham gia chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động, CMC tin rằng, mỗi chiếc máy tính bảng thương hiệu Made by CMC đi kèm các giải pháp Make in Việt Nam có thể giúp học sinh khó khăn duy trì việc học trực tuyến. Công nghệ sẽ hỗ trợ các em tiếp cận kho tri thức nhân loại, không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau và được lớn lên với đầy đủ tri thức để cống hiến lại cho cuộc đời. “Sóng và máy tính cho em” có ý nghĩa quan trọng với mọi ngành, mọi cấp và mọi người, mọi doanh nghiệp”.

Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại sự kiện.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời cảm ơn Tập đoàn Công nghệ CMC đã tài trợ 2.000 máy tính bảng mới cùng 2.000 phần mềm học tập cho các em học sinh khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến căng thẳng. Phần quà này sẽ giúp các em học sinh “Tạm dừng đến trường, không dừng học”, tiếp tục duy trì nề nếp, chất lượng giáo dục trong toàn ngành giáo dục thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Lưu - Trưởng ban Marketing - Truyền thông Tập đoàn Công nghệ CMC trao tặng phần quà cho đại diện các Phòng Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn Hà Nội.

Thay mặt cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ thiết bị học tập, em Hoàng Nhật Anh, học sinh lớp 10D1 trường THPT Đống Đa, Hà Nội chia sẻ, gia đình khó khăn vì bố bị suy thận độ cuối, mẹ không có công việc ổn định. Trong hoàn cảnh éo le, bố mẹ luôn mong Nhật Anh có thể học tập thật tốt để thực hiện ước mơ. “Em cảm thấy may mắn khi được nhận món quà từ CMC. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn mang ý nghĩa tình cảm, dạy em bài học về sự yêu thương, quan tâm chia sẻ. Với em, món quà sẽ là bàn đạp để học tập thật tốt trong bối cảnh dịch bệnh, tiếp tục chinh phục những ước mơ của mình trong tương lai”, Nhật Anh tâm niệm.

Đại diện học sinh Trường THPT Đống Đa nhận quà từ CMC trao tặng.

Trước đó, tháng 11/2021 CMC đã tham gia trao hỗ trợ đợt 5 chương trình “Sóng và máy tính cho em” năm học 2021-2022 và gửi tặng 400 máy tính CMS - thương hiệu Made by CMC, trị giá 4 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học thuộc 10 huyện ngoại thành Hà Nội.

Thời gian tới hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, CMC cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển dải sản phẩm đầy đủ bao gồm: Máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính để bàn màn hình lớn (có trang bị kết nối Wifi, công nghệ 4G) để đáp ứng tốt nhất nhu cầu học từ xa của học sinh, sinh viên tất cả các cấp. Đồng hành cùng chương trình, bước đi cùng đất nước, CMC luôn mang trong mình tâm thế nỗ lực hết sức để góp phần thực hiện mục tiêu kép chống dịch kết hợp duy trì, phát triển kinh tế - xã hội mang thương hiệu Việt đến tay người Việt với cam kết cung ứng các sản phẩm và giải pháp công nghệ thiết yếu cho khách hàng.

Máy tính bảng Samsung do CMS - Công ty thành viên Tập đoàn Công nghệ CMC phân phối. Máy tính bảng có kích thước gọn nhẹ, khả năng kết nối Wifi và 4G tốt, được sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001. Sản phẩm phù hợp với học sinh, sinh viên, giúp hàng triệu học sinh có thể học tập trực tuyến thuận lợi.

Thúy Ngà