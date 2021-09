Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, có 61 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên không trúng tuyển nguyện vọng nào, trong đó có 57 em là thí sinh tự do.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có tổng số hơn 1 triệu thí sinh tham gia dự thi. Số thí sinh có tổng điểm thi ở mọi tổ hợp đạt từ 27 điểm trở lên chiếm 4,7%.

Phân tích dữ liệu thí sinh có điểm xét từ 29,5 trở lên cho thấy, có 69 em trượt nguyện vọng 1 nhưng đã đỗ vào các nguyện vọng khác; 61 em không đỗ nguyện vọng nào.

Trong số các em không trúng tuyển nguyện vọng nào, có 60 em chỉ đặt duy nhất 1 nguyện vọng, 1 em đặt 2 nguyện vọng.

Có 59 em có nguyện vọng 1 vào các trường công an, quân đội và đều chỉ có 1 nguyện vọng, trong đó 57 em đã tốt nghiệp từ năm 2019 trở về trước (có thể thuộc đối tượng đã đi nghĩa vụ nay được cử đi thi).

Thống kê cụ thể số thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên trượt nguyện vọng 1 hoặc không đỗ nguyện vọng nào như sau:

Số liệu này được cung cấp bởi Bộ GD-ĐT. Danh sách không thống kê các ngành có điểm chuẩn từ 29,5 điểm của các trường công an, quân đội do những trường này có cách tính điểm xét khác (kết hợp cả điểm học bạ), cùng với nhiều tiêu chí, điều kiện.

Năm nay, Học viện Chính trị Công an nhân dân là trường trong khối công an có nhiều thí sinh đạt từ 29,5 điểm nhưng trượt vào trường nhất. Cụ thể, có 67 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên đăng ký nhưng trượt vào trường, trong đó 17 em đã đỗ nguyện vọng khác, 50 thí sinh không đỗ nguyện vọng nào. Điều này là do trường có 800 thí sinh đăng ký, trong khi chỉ có 50 chỉ tiêu.

Trường ĐH Hồng Đức có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 đều là ngành Sư phạm chất lượng cao (Ngữ văn lấy 30,5 điểm và Lịch sử lấy 29,75 điểm). 22 thí sinh đạt từ 29,5 điểm trở lên trượt vào những ngành này.

Tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội có 2 ngành điểm chuẩn ≥ 29,5 là Hàn Quốc học (30 điểm khối C00, chiếm 10/40 chỉ tiêu) và Đông Phương học (29,8 điểm khối C00 với 15/40 chỉ tiêu). Hai ngành này cũng tuyển các khối khác nhưng điểm chuẩn không quá cao (từ 25,6 - 27,9 điểm). Có 9 thí sinh trượt vào các ngành này nhưng đã đỗ nguyện vọng khác.

Trường ĐH Ngoại thương có ngành Ngôn ngữ Trung Quốc lấy điểm chuẩn 39,35/40 (môn tiếng Trung nhân hệ số 2), chỉ tiêu còn 30 cho điểm thi tốt nghiệp THPT trên tổng số 90 chỉ tiêu (60 chỉ tiêu xét theo phương thức khác). Có 14 thí sinh trượt vào ngành này nhưng đã đỗ nguyện vọng khác.

Thúy Nga

