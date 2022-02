Dù số ca F0 trong ngành giáo dục tại một số địa phương có dấu hiệu tăng, song các trường học, lớp học vẫn đang thích ứng, chuyển đổi hình thức dạy học một cách linh hoạt, đảm bảo không đóng cửa trường.

Chia sẻ với VietNamNet, cô P., giáo viên một trường THCS trên địa bàn quận Cầu Giấy cho hay, những ngày qua, cá nhân cô có một trải nghiệm đặc biệt mùa Covid-19.

“Giờ này tuần trước mình vui rộn ràng và cười nói với bọn trẻ trong những tiết học đầu sau 9 tháng cô trò phải xa nhau và chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính, dù qua lớp khẩu trang. Hôm nay căn phòng của một lớp trống trải vì lớp có đến 5 F0. Tiếng của mình vang vang giữa bốn bức tường. Cả trường cũng vơi hẳn học sinh. Có dãy hành lang toàn những căn phòng tắt điện. Có lớp, học sinh nói với tôi, tầng này còn mỗi lớp mình thôi cô”, cô P. nói.

Số ca F0 tăng, học sinh chuyển học trực tuyến, cô giáo vẫn lên lớp dạy học qua màn hình trực tuyến.

Tính đến hết ngày 15/2, trường của cô P đã có đến 115 trường hợp F0, trong đó có 63 học sinh khối THPT, 43 học sinh THCS và 9 giáo viên, nhân viên.

Do tình hình số ca F0 tăng, lớp lại ít học sinh, nên phụ huynh nhiều lớp đã làm đơn bày tỏ nguyện vọng cho cả lớp được học trực tuyến. Do sĩ số các lớp của trường cũng chỉ khoảng 30, trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh, nhà trường cũng đồng thuận để phụ huynh yên tâm.

Cô P cho hay, cô cũng động viên các học sinh của mình cần lạc quan vượt qua giai đoạn “quá độ” này.

“Tôi thông tư tưởng cho các em rằng đã đi học thì không tránh được cảnh này. Tôi dạy 4 lớp và giờ đều phải kết hợp on - off cả rồi. Nhưng các lớp có ca F0 sẽ làm tập thích ứng với việc học online ở nhà để sàng lọc và hơn 1 tuần sau các bạn lại được đến trường. Không chỉ lớp tôi dạy mà cả lớp tôi học đều vậy, nên tôi nghĩ mình cứ lạc quan thôi. Có “F” chỗ nào khoá chỗ đó, rồi dần dần cũng sẽ ổn thôi”

Trường học dù thế vẫn mở, vì hằng ngày các thầy cô giáo các lớp này vẫn đến trường.

“Cũng là một kỉ niệm để sau này nhớ lại cuộc chiến Covid-19. Sự sống thì không chán nản. Tuần sau các con được quay lại trường rồi. Nhưng chắc chắn ngôi trường sẽ lại đầy ắp tiếng cười, và mình hy vọng sẽ được dạy học với tâm trạng như chưa từng vui như thế”, cô P. lạc quan.

Còn ở Trường THCS Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội), ngay cả khi cô giáo phải cách ly tại nhà thì trường học vẫn mở cửa, lớp học vẫn diễn ra bình thường.

Ông Nguyễn Cao Cường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Sau dịch Covid-19, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ tới một thế hệ học trò có tính tự giác cao. Hôm trước, ở một góc nhỏ trong trường, cô giáo miệt mài dạy online cho các trò. Nhưng ở một lớp khác, các con ngồi rất ngay ngắn học cùng với thầy dù thầy không tới trường dạy trực tiếp được. Cá nhân tôi cũng cảm thấy xúc động với những lớp học đủ hình hài này”.

Ngày hôm qua 15/2, tại giờ Toán của lớp 7A02 của trường THCS Thái Thịnh, cô giáo Đặng Thị Hương dù cách ly tại nhà vẫn dạy trực tuyến cho các học sinh tại lớp và những học sinh khác không đến được lớp. Trên bục giảng, thay vì cô giáo là chiếc máy tính kết nối trực tuyến với hình ảnh của cô và dù cô không đứng trên bục giảng vẫn vận hành lớp học một cách trơn tru như thường lệ.

Clip ghi lại hình ảnh tại lớp 7A02 Trường THCS Thái Thịnh ngày 15/2 khi cô giáo cách ly tại nhà vẫn dạy trực tuyến cho các học sinh tại lớp và những học sinh khác không đến được lớp:

browser not support iframe.

Là một trong những địa phương có số ca F0 trong ngành giáo dục tăng vọt và nhiều trên cả nước, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD-ĐT Hải Phòng chia sẻ, ngành GD-ĐT thành phố hiểu và rất chia sẻ những tâm tư lo lắng của các bậc cha mẹ đối với an toàn sức khỏe của con em.

Tuy nhiên, theo ông Kiệm, thực tế cho thấy, nguy cơ nhiễm Covid-19 khi trẻ đến trường và ở nhà không khác nhau. Hiện các cấp, ngành, chính quyền địa phương đang nỗ lực cao nhất, triển khai tối đa các biện pháp bảo đảm an toàn trường học để học sinh đến trường an toàn, chung sống, thích ứng với dịch Covid-19.

“Trong những ngày đầu sau Tết, trên địa bàn thành phố, số học sinh dương tính với Covid-19 tăng cao do các nhà trường đẩy mạnh truyền thông và triển khai các biện pháp sàng lọc từ xa đảm bảo an toàn cho học sinh tới trường, cha mẹ học sinh chủ động xét nghiệm Covid-19 và thông tin với nhà trường trước khi đưa con tới trường học trực tiếp. Đến hiện tại, qua thống kê mới nhất của Sở đã có các diễn biến mang tính tích cực: so với ngày 12/2, số ca mắc mới trong giáo viên, học sinh đã giảm 1.267 ca (tốc độ giảm tương đương 36,1%); tổng số ca mắc tích luỹ chỉ tăng 377 ca (tốc độ tăng đã giảm 13,7%), không có ca chuyển biến nặng”.

Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác truyền thông, động viên tư tưởng cha mẹ học sinh yên tâm đưa con đi học trở lại, tránh tâm lý hoang mang, lo lắng; tăng cường phối hợp cùng gia đình quản lý học sinh học tập ở nhà, ở trường và quá trình đi lại của các em; thực hiện rà soát, khuyến cáo trẻ em và học sinh diện bệnh nền và có biểu hiện sức khoẻ yếu (sốt, ho... ) nên nghỉ học trực tiếp.

Sở cũng đã tổ chức các đoàn kiểm tra đối với một số các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố kể từ ngày 14/2 để tiếp tục nắm bắt diễn biến, tình hình thực tế, từ đó triển khai các biện pháp chỉ đạo phù hợp.

Theo ông Kiệm, với tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt mức bao phủ cao; điều kiện thuốc điều trị được cải thiện; công tác phòng, chống dịch cũng như hiểu biết và thích ứng với dịch bệnh của người dân được nâng cao, mở cửa trường học một cách an toàn theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 còn được coi là một trong những giải pháp nhằm phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Trẻ đến trường, cuộc sống gia đình trở lại nhịp vốn có, khi ấy cha mẹ mới yên tâm công tác, làm kinh tế để đưa xã hội phục hồi...

Do đó, ông Kiệm cho hay, ngành GD-ĐT Hải Phòng rất cần sự đồng thuận của các bậc cha mẹ học sinh và sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để bảo đảm an toàn trường học khi học sinh đi học trở lại.

Thanh Hùng