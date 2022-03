Không ai trông con, nữ giáo viên đưa con lên trường học. Bé buồn ngủ đòi mẹ bế, cô C, giáo viên Trường THCS Thanh Đa, Quận Bình Thạnh đành vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy trực tiếp.

Người ghi lại hình ảnh này là cô Đinh Thị Thiên Ân, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Đa, Bình Thạnh, TP.HCM.



Cô Thiên Ân cho biết, hôm đó như thường lệ sẽ đi kiểm tra các lớp để xem tình hình dạy học. Khi đi ngang lớp 6A4, thấy cô C. vừa bế con đang ngủ say trên tay vừa giảng dạy, nữ hiệu trưởng đã ghi lại hình ảnh xúc động này.

Trên trang cá nhân, nữ hiệu trưởng viết: “Em có thể báo bận, báo mệt để ở nhà mở lớp online vừa dạy vừa trông con nhỏ. Vậy mà từ Quận 12, em đưa con, đưa máy tính đến trường. Em có thể nghỉ ngơi do đang điều trị F0 nhưng nhờ học trò mang máy tính kết nối..."

Cô giáo vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy trực tiếp (Ảnh: Thiên Ân)



“Nhìn hình ảnh ấy tôi thấy các đồng nghiệp của mình, họ rất trách nhiệm với nghề”- cô Thiên Ân nói.

Cô Thiên Ân gọi đây là liều vitamin chống dịch, để mọi người mỉm cười giữa lúc suốt ngày cứ F0, F1.



Cô giáo vừa bế con ngủ trên tay vừa dạy trực tiếp là cô Trần Thị Kim C, giáo viên môn Địa lý, Trường THCS Thanh Đa. Nhà ở quận 12, hằng ngày để tới trường, cô C, phải di chuyển khá xa.

Cô C kể, nhà có hai con. Con lớn 5 tuổi đang học mầm non. Con nhỏ được mẹ bế ngủ mới 28 tháng tuổi. Bình thường con cũng được gửi ở trường mầm non nhưng chỉ học 1 buổi sáng. Vì vậy buổi trưa đều phải đón con về nhờ hàng xóm trông hộ. Nhưng hôm đó nhà hàng xóm bận việc, ông xã lại đi công tác. Bất đắc dĩ cô C đã đưa con lên trường.

“Hôm đó, cuối buổi chiều thì con buồn ngủ nên đòi mẹ bế. Không còn cách nào khác tôi phải bế con và giảng dạy. Điều tôi lo lắng là học trò trong lớp sẽ mất tập trung, nhưng rất may các em ngoan ngoãn, hiểu chuyện tập trung học tập. Các đồng nghiệp ở trường cũng thông cảm cho tôi”- cô C nói.

Được biết Tết Nguyên đán, nữ giáo viên cũng từng nhiễm Covid- 19, rất may đã khỏi bệnh để dạy trực tiếp sau Tết.

