Quan hệ quốc tế là ngành học được khá nhiều trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo. Tuy nhiên, số lượng trường tuyển sinh ngành học này theo khối C là không nhiều, và điểm chuẩn qua các năm cũng không nhiều biến động.

Đây ngành học nghiên cứu về ngoại giao, các vấn đề toàn cầu của các nước thông qua hệ thống quốc tế gồm nhiều quốc gia, tổ chức chính phủ.

Ngành quan hệ quốc tế có quan tâm đến nhiều lĩnh vực như: chính trị, kinh tế, lịch sử, luật, xã hội học...

Hiện nay, nhiều trường đại học có đào tạo ngành Quan hệ quốc tế, tuy nhiên chủ yếu tuyển sinh ở khối D và A1. Chỉ có một vài trường có tuyển thí sinh khối C cho ngành Quan hệ quốc tế.

Trong mùa tuyển sinh năm nay, cũng chỉ còn một số ít trường như ĐH Dân Lập Duy Tân, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, Khoa Quốc tế - Đại học Huế là còn dành chỉ tiêu tuyển sinh khối C cho ngành Quan hệ Quốc tế.

Từ năm 2017 đến nay, những trường có tuyển sinh khối C cho ngành Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn như sau:

Phương Chi

Khối C gồm tổ hợp môn Văn- Sử- Địa. Năm nay, có tới 476 thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ tổ hợp khối C ở mức 28 điểm trở lên.

Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, VietNamNet đã phân tích điểm trung bình khối C của các tỉnh, thành trên cả nước. An Giang là địa phương có điểm trung bình khối C cao nhất với 21,23 điểm.