Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đà Nẵng quyết định miễn học phí học phí học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với học sinh các cấp.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng vừa có thông báo về việc thực hiện các khoản thu, giá dịch vụ và thực hiện công khai các nội dung trong năm học 2020-2021.

Cụ thể, hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021.

Đối tượng áp dụng là trẻ mầm mon, học sinh các trường THCS, THPT công lập; trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài và học sinh THCS, THPT của các cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài.

Sở yêu cầu các đơn vị, trường học không thu học phí công lập 4 tháng của học kỳ I năm học 2020-2021. Đơn vị, trường học công lập đã thu thì phải hoàn trả lại ngay cho phụ huynh học sinh.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 5/2021 (5 tháng), mức học phí giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập như sau: Học phí mầm non từ 15.000-95.000 đồng/tháng, học phí THCS từ 15.000-60.000 đồng/tháng, học phí THPT từ 15.000-70.000 đồng/tháng, tuỳ thuộc vào khu vực.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị, trường học phải căn cứ tình hình thực tế, tình hình dịch bệnh Covid - 19 trong việc tham mưu, vận động kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Đồng thời, tránh tình trạng tùy tiện, vận động đóng góp nhiều khoản không hợp lý và mức đóng góp quá cao gây khó khăn cho gia đình học sinh dẫn đến những bức xúc trong xã hội.

Diệu Thuỳ