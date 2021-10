Tính đến hiện tại, có 25 tỉnh, thành đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường. Một số tỉnh như Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận,... cũng đang lên phương án cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/10 tới.

25 tỉnh thành cho 100% học sinh đến trường học trực tiếp gồm: Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum và Bắc Ninh.

Một số tỉnh thành khác cũng dự kiến cho học sinh trở lại trường vào tuần tới.

Cụ thể, Quảng Ngãi quyết định các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Trà Bồng, Nghĩa Hành và thị xã Đức Phổ tổ chức dạy học trực tiếp đối với giáo dục phổ thông từ ngày 4/10, bậc học mầm non bắt đầu học trực tiếp từ ngày 11/10.

Với các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Quảng Ngãi tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11/10. Bậc học mầm non bắt đầu học trực tiếp từ ngày 18/10. Các trường học trên địa bàn xã Nghĩa An tiếp tục dạy học trực tuyến, trừ bậc mầm non đến khi có thông báo mới.

Trước đó, các cơ sở giáo dục trên địa bàn các huyện Lý Sơn, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức đã thực hiện giảng dạy trực tiếp từ ngày 27/9.

Từ ngày 4/10, các địa phương có trạng thái “bình thường mới” ở tỉnh Phú Yên có thể cho học sinh đi học trở lại. Tuy nhiên, chỉ giáo viên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19 mới được dạy trực tiếp.

Đối với giáo dục mầm non, nếu địa phương chưa trở về trạng thái bình thường thì không tổ chức học tại trường (vì trẻ mầm non không thể thực hiện tốt 5K).

Đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, có thể dạy trực tiếp theo phương án bố trí lớp học thành hai hay nhiều nhóm nhỏ; chia thời gian học tại trường từ 2-3 buổi để dạy khoảng 70% kiến thức. Các cơ sở giáo dục cần quan tâm đến học sinh không có thiết bị học trực tuyến để tổ chức học tập phù hợp.

Tại Bình Thuận, 7 huyện gồm Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh, Hàm Tân và huyện Phú Quý sẽ tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 4/10; riêng huyện Tuy Phong, TP. Phan Thiết và thị xã La Gi vẫn chưa thể đến trường do dịch bệnh còn phức tạp.

Đối với bậc mầm non, từ 11/10, tùy tình hình ở từng địa phương, dự kiến sẽ cho học sinh toàn tỉnh bắt đầu đến trường.

Từ 4/10, Bến Tre cho một số khối lớp bắt đầu đi học trực tiếp trở lại. Theo đó, đối với giáo dục THCS và giáo dục THPT, Bến Tre sẽ triển khai theo 2 phương án.

Phương án 1, từ ngày 4 - 9/10, học sinh lớp 12 học tập trực tiếp tại trường, chia 1/2 lớp để thực hiện giãn cách, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 11 học trực tuyến.

Từ ngày 11 - 16/11, học sinh lớp 9, 12 học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 và học sinh lớp 10, 11 học trực tuyến.

Phương án 2, từ ngày 4 - 9/10 vẫn thực hiện như phương án 1. Riêng từ 11 - 16/11, học sinh từ lớp 6 đến lớp 8 học trực tuyến. Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

Cả 2 phương án đều tổ chức học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục đối với THCS, THPT từ 18/10.

Đối với học sinh cấp 1, từ ngày 18/10 sẽ tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với học sinh mầm non sẽ đi học trở lại từ ngày 1/11.