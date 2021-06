Trưa nay 12/6, 93.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 ở Hà Nội đã hoàn thành bài thi môn tiếng Anh. Sau đây là Đáp án đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tại Hà Nội năm 2021

Năm nay, đề thi tiếng Anh vào lớp 10 có thời gian làm bài 45 phút

Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội), nhiều thí sinh phấn khởi sau khi kết thúc bài thi môn tiếng Anh. Một thí sinh cho hay đề thi vừa sức, nhiều bạn cùng phòng hoàn thành bài thi sau 30 phút.

Trịnh Thuỳ An (Học sinh Trường THCS Nguyễn Trãi) đánh giá, với 30 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi tiếng Anh tương đối “dễ thở”.

Thuỳ An cho rằng đề thi này dễ hơn so với đề thi minh hoạ và đề mình được ôn tập trên lớp. Đề tập trung chủ yếu vào ngữ pháp, do đó chỉ cần nắm chắc kiến thức, học sinh dễ dàng đạt 6-7 điểm.

VietNamNet cập nhật đáp án đề thi lớp 10 môn tiếng Anh.

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 mã đề 120 (Nguồn: Trung tâm hocmai)

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 mã đề 101 (Nguồn: Trung tâm hocmai)

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh mã đề 111 (Nguồn: Trung tâm hocmai)

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh mã đề 119 (Nguồn: Tuyensinh247)

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh mã 108 (Nguồn: Trung tâm hocmai)

Đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh mã 124 (Nguồn: Trung tâm hocmai)

