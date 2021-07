Tất cả các đường bay thương mại và tàu khách đến Côn Đảo đều đã tạm ngưng vì Covid-19, do đó Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ máy bay trực thăng để chở hội đồng coi thi ra huyện đảo này.

Hôm nay (2/7), UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn gửi Công ty Trực thăng miền Nam đề nghị hỗ trợ, bố trí chuyến bay trực thăng đi huyện Côn Đảo để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, cũng như nhu cầu đi lại của người dân, vào ngày 5 và 9/7.

Máy bay trực thăng từ Vũng Tàu chuẩn bị đi Côn Đảo.

Trước đó, ngày 30/6 UBND huyện Côn Đảo đã có công văn gửi UBND tỉnh đề nghị có ý kiến với Công ty Trực thăng miền Nam về việc hỗ trợ chuyến bay chở 18 người gồm thầy, cô giáo làm nhiệm vụ coi thi, công an, công an làm công tác an ninh, thanh tra bộ ra Côn Đảo để phục vụ coi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản đồng ý phương án tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, người phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và thí sinh 22 điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT và sàng lọc Covid-19 trong cộng đồng.

Thời gian triển khai lấy mẫu diễn ra từ ngày 3/7 đến ngày 5/7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Bà Rịa - Vũng Tàu có 13.195 thí sinh, với 22 điểm thi ở hai thành phố, thị xã và 5 huyện. Riêng huyện Côn Đảo có một điểm thi tại trường THPT Võ Thị Sáu, với 81 thí sinh tham dự.

Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tỉnh này có một thí sinh thuộc trường hợp F2 và 3 học sinh khác ở vùng phong tỏa liên quan đến BN16320, những học sinh này sẽ được dự thi đợt 2.

Quang Hưng

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT năm 2021 Theo quy chế được Bộ GD-ĐT đưa ra, kết quả bài thi tốt nghiệp THPT sẽ chiếm 70% điểm xét tốt nghiệp.

Sáu mốc thời gian quan trọng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 Theo kế hoạch, bắt đầu từ tuần sau, thí sinh sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, trong đó 2 ngày thi chính thức sẽ diễn ra vào 7 - 8/7. Dự kiến đến ngày 26/7, điểm thi sẽ được công bố tới các thí sinh.

Giám đốc Sở GD-ĐT Vũng Tàu: 'Xét tuyển vào lớp 10 là hợp lý' "Sở GD-ĐT tin kết quả học tập các năm 6, 7, 8, 9 là thật, không có chuyện làm đẹp điểm số để xét tuyển vào lớp 10" - bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT Bà Rịa Vũng Tàu nói với VietNamNet.