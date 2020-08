Ngày 17/6, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút ghi lại hình ảnh một học sinh dọn rác trước miệng cống thoát nước giữa trời mưa. Đang trên đường đi học về, dù trời đang mưa nhưng khi thấy cống thoát nước ven đường bị ứ đọng, học sinh này đã dừng xe rồi dọn dẹp rác quanh miệng cống để nước thoát nhanh hơn. Sự việc diễn ra tại khu tái định cư xã Long An (Long Thành, Đồng Nai), được camera an ninh trong khu vực ghi lại. Sau khi được một tài khoản đăng tải trên mạng xã hội, hành động đẹp của nam sinh này đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nam sinh trong clip được xác định là em Phạm Trọng Đạt, học sinh lớp 6/1, Trường THCS Long An. Ngày 22/6, UBND huyện Long Thành đã trao giấy khen cùng phần thưởng 4 triệu đồng cho Đạt. Ngoài ra, Phòng GD-ĐT và nhiều đơn vị trong huyện cũng khen thưởng cho hành động đẹp của em. Bộ GD-ĐT cũng tặng Bằng khen cho nam sinh này vào Lễ bế giảng cuối năm học vừa qua.