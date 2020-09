Đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 chính thức của Bộ GD-ĐT. Cập nhật đề thi môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 nhanh và đầy đủ trên Báo VietNamNet.

Kết thúc bài thi môn Ngữ văn sáng nay, nhiều thí sinh Đà Nẵng rời khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái sau khi làm bài thi.

Tại điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh (quận Hải Châu, Đà Nẵng), đúng 9h15 (trước khi kết thúc thời gian làm bài thi 15 phút), nhiều thí sinh bước ra khỏi điểm thi.

Là một trong những thí sinh hoàn thành sớm bài thi sớm, Nguyễn Thị Anh Thư, học sinh trường THPT Nguyễn Hiền cho biết, đề thi Ngữ văn khá dễ nhất là hỏi về sự cần thiết của niềm tin vào cuộc sống.

Còn câu hỏi về bài thơ Việt Bắc, Thư cho biết mình không bất ngờ vì vẫn học, ôn tập hết tất cả các tác phẩm, không bỏ qua tác phẩm nào.

Tại điểm thi trường THPT Hoàng Diệu (Quảng Nam), thí sinh Phạm Thành Nhân cho biết, đề thi đợt 2 cũng tương đối, không quá khó, em làm tầm 6-7 điểm.

Trong khi đó, thí sinh Nguyễn Hữu Lợi tự tin: "Đề lần này em thấy khá giống đề thi Văn đợt 1, không quá khó. Em nghĩ mình làm được 6 điểm", Lợi cho hay.

Cùng chung nhận định, Nguyễn Hồng Hiếu (THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội) dự kiến đạt được từ 5 đến 7 điểm. Hiếu là thí sinh thuộc diện F2. Chỉ lấy điểm xét tốt nghiệp THPT nên Hiếu cho hay khá hài lòng với bài thi hôm nay.

Các thí sinh làm xong bài thi tốt nghiệp đợt 2 môn Ngữ văn

Dưới đây là đề thi môn Ngữ Văn thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Đề thi môn Ngữ Văn thi Tốt nghiệp THPT 2020 đợt 2 chính thức

Đợt 2 của kỳ thi vẫn có 5 bài thi gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD-ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.Đợt thi tốt nghiệp THPT thứ 2 này được tổ chức cho tất cả 26.014 thí sinh của 27 tỉnh/thành chưa thể dự thi đợt 1 vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (chiếm khoảng 3% thí sinh cả nước, trước đó 97% thí sinh đã dự thi đợt 1).

Các thí sinh sẽ dự thi tại 10 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Bộ GD-ĐT yêu cầu công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 được thực hiện theo đúng quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các Hội đồng thi phải đảm bảo 2 nguyên tắc: an toàn sức khỏe cho tất cả thí sinh, cán bộ, giáo viên tham gia làm thi, phụ huynh; an toàn an ninh, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi.

Hội đồng thi của các tỉnh/thành phố chủ động xây dựng phương án cho thí sinh thuộc đối tượng F1, F2 (nếu có) trong các ngày thi.