Đề môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2020 chính thức của Bộ GD-ĐT. Cập nhật đề thi môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT 2020 nhanh và đầy đủ trên Báo VietNamNet.

Sáng nay, gần 300.000 thí sinh bắt đầu làm bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) với thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút. Theo quy định, sau 2/3 thời gian thí sinh có thể nộp bài và rời khỏi phòng thi.

Thầy Vũ Quốc Dũng, Tổ trưởng Bộ môn Vật Lý, Trường THPT Nguyễn Du đánh giá: Đề thi môn Vật Lý phân hóa như năm 2019, tuy nhiên khó hơn đề minh họa được Bộ công bố. Với đề thi này, học sinh khá giỏi có thể làm tới câu số 31. Những câu còn lại phụ thuộc vào sự may mắn. Sự phân hóa đề thi nằm ở mức từ điểm 8-10.

Trong 40 câu hỏi, có 38 câu hỏi kiến thức ở chương trình lớp 12. 2 câu chương trình 11 nhưng tương đối khó. Nếu học sinh không để ý nên dễ mất điểm. Trong khi trước đó đề thi minh họa cho 5 câu hỏi ở chương trình lớp 11 nhưng kiến thức rất cơ bản, chỉ áp dụng công thức.

Trong 40 câu hỏi, thì có 6 hỏi tương đối khó, đó là những câu 34 đến 40.

Nếu học sinh có ôn bài, học đàng hoàng thì có thể được 6 điểm. Với đề thi này phổ điểm năm nay sẽ tương đương như năm ngoái, nhưng do dịch Covid-19, việc ôn tập không trọn vẹn nên phổ điểm có thể thấp hơn.

Với đề thi này thí sinh nào đạt điểm 10 là may mắn. Lý do là trong 50 phút có 40 câu hỏi thì không thể làm kịp. Lý do thứ 2 có những câu hỏi rất khó, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy, và luyện thật nhiều ở dạng Điện xoay chiều, Dao động cơ và ghép hai vật qua ròng rọc. Đây là những kiến trong khi chương trình sách giáo khoa không đề cập tới.

Sau đây là đề thi môn Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Năm nay, số lượng thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên là hơn 296.100 (chiếm 32,9%).

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng thời gian quy định, chấp hành hiệu lệnh của ban coi thi và hướng dẫn của cán bộ coi thi. Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.

Phổ điểm Vật lý thi tốt nghiệp THPT năm 2019

