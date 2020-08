Bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên năm nay được cả thí sinh và giáo viên đánh giá tốt, cho rằng có sự phân hóa đảm bảo cả việc xét tốt nghiệp lẫn tuyển sinh đại học.

Thí sinh dễ đạt điểm tốt nghiệp

Tại hội đồng thi Trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Tam Kỳ), thí sinh Lê Trọng Tấn cho biết, đề thi 3 môn nhóm tổ hợp Khoa học Tự nhiên (Hóa học, Sinh học, Vật lý) khá dễ.

“Đề các môn có lượng kiến thức trải dài, khó nhất nằm ở 5 câu cuối đề thi. Trong môn Sinh học, em thích nhất câu hỏi về dịch Covid-19. Em làm bài cũng khá tốt, em nghĩ mình làm được 8,5 điểm cho mỗi môn thi”, Tấn nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp năm 2020 tại TP.HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Tại điểm thi Trường THCS Minh Đức (TP.HCM), thí sinh Hữu Văn, học sinh Trường THPT Trần Đại Nghĩa cho hay, ở cả 3 môn của tổ hợp Khoa học tự nhiên, các câu từ 1-30 dễ. Từ câu 31 khá khó. Đề thi có sự phân hóa. Trong 3 môn thì môn Hóa khó nhất. Văn cho rằng mình sẽ làm môn Hóa được 7 điểm, môn Sinh 8 điểm và môn Lý 6 điểm.

Điểm 10 không nhiều, đạt được do… may mắn

Thầy Vũ Quốc Dũng, Tổ trưởng Bộ môn Vật Lý của Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM) nhận xét đề thi môn Vật lý phân hóa như năm 2019, tuy nhiên khó hơn đề minh họa được Bộ công bố.

Với đề thi này, thầy Dũng cho rằng học sinh khá giỏi có thể làm tới câu số 31. Những câu còn lại phụ thuộc vào sự may mắn. Sự phân hóa đề thi nằm ở mức từ điểm 8-10.

Trong 40 câu hỏi, có 38 câu hỏi kiến thức ở chương trình lớp 12, 2 câu ở chương trình 11 nhưng tương đối khó. Nếu học sinh không để ý thì dễ mất điểm. Trong khi, trước đó đề thi minh họa cho 5 câu hỏi ở chương trình lớp 11 nhưng kiến thức rất cơ bản, chỉ áp dụng công thức.

Trong 40 câu hỏi, thì có 6 hỏi tương đối khó, đó là những câu 34 đến 40.

Nếu học sinh có ôn bài, học đàng hoàng thì có thể được 6 điểm. Với đề thi này phổ điểm năm nay sẽ tương đương như năm ngoái, nhưng do dịch Covid-19, việc ôn tập không trọn vẹn nên phổ điểm có thể thấp hơn.

“Với đề thi này thí sinh nào đạt điểm 10 là may mắn. Lý do là trong 50 phút có 40 câu hỏi thì không thể làm kịp. Lý do thứ 2 có những câu hỏi rất khó, đòi hỏi thí sinh phải có tư duy, và luyện thật nhiều ở dạng Điện xoay chiều, Dao động cơ và ghép hai vật qua ròng rọc. Đây là những kiến trong khi chương trình sách giáo khoa không đề cập tới” – thầy Dũng nhận định.

Điểm 10 các môn thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên sẽ không nhiều, đạt được do… may mắn. Ảnh: Thanh Tùng

Với môn Hóa học, thầy Lê Phạm Thành - Trung tâm Hoc24h.vn - đánh giá đề thi chính thức ra đúng tinh thần đề minh hoạ: kiến thức tập trung chủ yếu ở lớp 12, đã tinh giản. Kiến thức học kì II lớp 12 chỉ ở mức nhận biết - thông hiểu. Ngoài ra, đề thi có sự xuất hiện của nhiều kiến thức Hoá 11 hơn.

Theo nhận định của thầy Thành, 20 câu đầu khá dễ, phù hợp dùng xét tốt nghiệp.

12 câu tiếp theo khó hơn, ứng với mức vận dụng thấp. 8 câu cuối khó và rất khó, ứng với mức vận dụng cao, dùng phân loại mạnh học sinh.

Đặc biệt, đề không có điện phân và có câu nhiệt phân muối nitrat ngậm nước có thể coi là lạ, gây bất ngờ.

Đề thi có tính phân hoá cao, đáp ứng được cả 2 mục tiêu: xét tốt nghiệp và xét tuyển ĐH, kể cả trường top đầu.

Theo thầy Thành, phổ điểm chủ yếu ở khu vực 5 - 6 – 7.

“Có nhiều điểm 8 nhưng sẽ không có mưa điểm 10. Mấu chốt để đạt điểm cao là: nắm chắc kiến thức cơ bản trong SGK, vững lý thuyết và làm cẩn thận”.

Nhận xét đề Sinh học, mã đề 205 cô Lê Thị Cẩm Bình, giáo viên dạy Sinh học ở TP.HCM cho hay đề như cấu trúc Bộ công bố trước đó. Đề có 40 câu hỏi, trong đó có 6 câu ở chương trình lớp 11, 34 câu còn lại ở chương trình lớp 12. Đề thi đòi hỏi học sinh phải hiểu bài mới làm được.

Trong đó, các câu hỏi 106, 109, 110, 111, 112 là những câu hỏi vận dụng thấp nhưng đòi hỏi học sinh phải tính toán mới làm được.

Câu 116, 117, 119 và 120 là những câu hỏi vận dụng cao và đề thi đặc biệt phân hóa ở những câu hỏi này.

Câu hỏi dễ nằm từ số 81 đến 99, tuy nhiên học sinh trung bình khó giành hết điểm bởi sẽ có sự nhầm lẫn nếu học bài không kỹ.

Cô Bình cho rằng “Với đề thi này, nếu nắm chắc kiến thức thì khoảng 7. Điểm 10 sẽ có nhưng không nhiều. So với xét tốt nghiệp, đề thi Sinh học có mức độ hơi cao vì phần bài tập nhiều, nhưng hoàn toàn phù hợp cho tuyển sinh đại học”.

Lê Huyền - Lê Bằng – Phúc Nguyễn