Những năm gần đây, ngày càng có thêm trường đại học tuyển sinh ngành Đông Phương học theo khối C, bên cạnh khối D hay A1. Tuy nhiên, điểm chuẩn khối C của ngành này có sự khác biệt rất lớn giữa các trường.

Đông phương học là ngành khoa học xã hội nghiên cứu chuyên sâu về con người, lịch sử, địa lý, văn hóa, kinh tế… của các quốc gia phương Đông như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Úc, Đông Nam Á.

Chương trình đào tạo ngành Đông phương học cung cấp cho sinh viên tri thức, hiểu biết đặc sắc về những nền văn hóa lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… Song song với việc học ngôn ngữ, sinh viên cũng lĩnh hội những nền tảng căn bản về văn hóa, xã hội, lịch sử, kinh tế… của các quốc gia phương Đông.

Thí sinh và phụ huynh có thể tham khảo điểm chuẩn khối C của các trường đối với ngành Đông phương học 4 năm gần đây trước khi nộp hồ sơ xét tuyển đại học năm 2021.

Phương Chi

Khối C gồm tổ hợp môn Văn- Sử- Địa. Năm nay, có tới 476 thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học từ tổ hợp khối C ở mức 28 điểm trở lên.

Em Phạm Thanh Tùng, học sinh lớp 12C5, Trường THPT Hoàng Lệ Kha (huyện Hà Trung) - thủ khoa khối C của tỉnh Thanh Hóa đang sống với bà ngoại gần 90 tuổi.

Từ dữ liệu điểm thi của Bộ GD-ĐT, VietNamNet đã phân tích điểm trung bình khối C của các tỉnh, thành trên cả nước. An Giang là địa phương có điểm trung bình khối C cao nhất với 21,23 điểm.