Năm 2021, ngành Nghiệp vụ an ninh với thí sinh nữ tại địa bàn 1, tổ hợp A01 có điểm chuẩn cao nhất vào Học viện An ninh nhân dân với 29,99 điểm.

Năm nay, mức điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành Nghiệp vụ An ninh, An toàn thông tin của Học viện An ninh nhân dân với thí sinh nữ tương đối cao, dao động từ 24,94 - 29,99 điểm tùy theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển.

Với thí sinh nam, mức điểm chuẩn dao động từ 20,25 - 27,56 tùy theo từng ngành và tổ hợp xét tuyển.

Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân năm 2021 cụ thể như sau:

1. Nghiệp vụ an ninh Đối với Nam STT Địa bàn Tổ hợp Điểm trúng tuyển 1 Địa bàn 1 A00 26,2 A01 27,24 C03 26,66 D01 27,56 2 Địa bàn 2 A00 26,51 A01 26,73 C03 27,08 D01 26,49 3 Địa bàn 3 A00 26,15 A01 26,34 C03 27,2 D01 26,08 4 Địa bàn 8 A00 22,63 A01 21,96 C03 20,25 D01 - Đối với Nữ STT Địa bàn Tổ hợp Điểm trúng tuyển 1 Địa bàn 1 A00 27,81 A01 29,99 C03 28,55 D01 29,26 2 Địa bàn 2 A00 28,01 A01 29,84 C03 28,69 D01 29,3 3 Địa bàn 3 A00 26,09 A01 28,16 C03 28,41 D01 28,2 4 Địa bàn 8 A00 - A01 - C03 - D01 - 2. Ngành An toàn Thông tin Đối với Nam Khu vực Tổ hợp Điểm trúng tuyển Phía Bắc A00 27,69 A01 26,55 Phía Nam A00 23,14 A01 24,86 Đối với Nữ Khu vực Tổ hợp Điểm trúng tuyển Phía Bắc A00 27,28 A01 29,39 Phía Nam A00 24,94 A01 26,8 3. Gửi đào tạo ngành Y Khu vực Tổ hợp Điểm trúng tuyển Phía Bắc B00 24,45 Phía Nam B00 23,05

Học viện An ninh nhân dân xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả học tập THPT, áp dụng đối với tất cả các ngành của Học viện.

Địa bàn 1 (các tỉnh miền núi phía Bắc), gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Địa bàn 2 (các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ), gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Địa bàn 3 (các tỉnh Bắc Trung Bộ), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế .

Địa bàn 8 (các đơn vị trực thuộc Bộ), gồm: A09, C01, C10, C11, K01, K02 (đóng quân ở Phía Bắc).

Học viện An ninh nhân dân sẽ thông báo số báo danh thí sinh trúng tuyển lên Cổng thông tin điện tử của Học viện An ninh nhân dân và gửi văn bản về Ban tuyển sinh Công an các đơn vị, địa phương nơi sơ tuyển để làm thủ tục nhập học theo quy định.

