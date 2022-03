Thầy giáo dạy Văn của Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (Trà Vinh) bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục nhiều nam sinh, đã xin tạm ngưng đứng lớp.

Ngày 29/3, ông Nguyễn Quốc Phong, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành (TP Trà Vinh, Trà Vinh) cho biết, thầy giáo dạy Văn bị tố xâm hại nhiều nam sinh đã xin tạm ngưng đứng lớp.

“Thầy giáo này trình bày do cha ruột lớn tuổi, chưa kể khi cơ quan chức năng mời lên làm việc thì ảnh hưởng đến việc dạy học nên thầy làm đơn xin tạm ngưng đứng lớp. Nhà trường đã chấp nhận đơn xin ngừng đứng lớp của thầy và chuyển qua làm công việc văn phòng”, ông Nguyễn Quốc Phong nói.

Thầy giáo dạy Văn bị tố từng đảm nhận dạy lớp 12.

Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành Trà Vinh

Cùng ngày, lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan công an nhận được 4 đơn tố giác của các cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành tố cáo thầy giáo nói trên. Công an đang xác minh làm rõ các tố cáo này. Dự kiến tới đây, Công an sẽ mời thầy giáo bị tố cáo lên làm việc.

Sở GD-ĐT tỉnh Trà Vinh cho biết, Sở đã nhận được báo cáo nhanh vụ việc nói trên từ phía Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành. Sở đã giao Thanh tra Sở tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Hôm 25/2, học sinh và giáo viên báo với nhà trường về việc trên mạng xã hội xuất hiện thông tin tố cáo một thầy giáo dạy Ngữ Văn có hành vi xâm hại nam sinh.

Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã họp chi bộ để tìm hiểu sự việc.

Thời điểm đó, thầy giáo bị tố cáo đi công tác nên nhà trường cử người liên lạc qua online. Tuy nhiên, những ngày đầu thì không liên lạc được do thầy giáo bận công tác.

Đến ngày 10/3, sau khi thầy giáo dạy Ngữ Văn về, Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành đã họp tập thể mở rộng. Phía nhà trường đã đặt những câu hỏi có liên quan đến những thông tin trên mạng xã hội cho thầy giáo. Nhà trường cũng làm 3 báo cáo gửi cho Sở GD-ĐT.

Báo cáo đầu tiên mà Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành gửi Sở GD-ĐT vào ngày 26/2 (sau khi có thông tin tố cáo); báo cáo thứ 2 ngày 8/3 và báo thứ 3 vào ngày 10/3.

“Hiện Sở GD-ĐT đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc này. Vì vậy, thời điểm này phía nhà trường không thể trả lời thầy giáo dạy Văn này có vi phạm hay không và mức độ như thế nào”, ông Nguyễn Quốc Phong nói thêm.

Được biết, thầy giáo dạy Văn bị tố cáo công tác tại Trường THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành được khoảng 20 năm.

Thiện Chí