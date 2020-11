Đồn Biên phòng Hướng Lập kết nối với các nhà hảo tâm tặng 54 bộ bàn ghế, 02 bộ bàn làm việc của giáo viên, 02 tủ đựng hồ sơ, 01 bộ máy vi tính, 50 bộ SGK lớp 1 cho 2 trường học trên địa bàn.

Trong tháng 10 vừa qua, tỉnh Quảng Trị đã hứng chịu nhiều đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề. Riêng huyện miền núi Hướng Hóa, sạt lở núi làm chia cắt các tuyến đường huyết mạch, các đợt lũ ống làm vùi lấp nhiều cơ sở trường học.

Đồn Biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) trao quà hỗ trợ cho các trường học. Những bộ bàn ghế mới được trang bị cho lớp học.

Như tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Hướng Việt, trong đêm 17/10, một đợt lũ ống cuốn theo bùn đất đã ập vào trường khiến cho ngôi trường này phải tạm dừng việc dạy và học trong 1 tháng. Nhiều thiết bị máy móc, bàn ghế học sinh bị hư hỏng nặng nề.



Trước thực trạng các trường học thiếu cơ sở vật chất để ổn định việc dạy học, thời gian qua, nhiều đoàn thiện nguyện, trong đó có báo VietNamNet đã trực tiếp về huyện Hướng Hóa để chung tay giúp đỡ người dân và các trường học nơi đây.

Đại diện Đồn Biên phòng Hướng Lập trao quà cho Trường mầm non Hướng Việt.

Cùng chung tay kêu gọi hỗ trợ các trường học trên địa bàn huyện Hướng Hóa, trong sáng nay (19/11), Đồn Biên phòng Hướng Lập kết nối với các nhà hảo tâm tặng 54 bộ bàn ghế học sinh, 02 bộ bàn làm việc của giáo viên, 02 tủ đựng hồ sơ giáo viên, 01 bộ máy vi tính, 50 bộ SGK lớp 1 cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú, TH&THCS Hướng Lập.



Ngoài ra, Đồn Biên phòng Hướng Lập cũng trao 40 triệu đồng cho 2 trường mầm non, 2 trường TH&THCS trên địa bàn 2 xã Hướng Việt, Hướng Lập. Tổng giá trị đợt hỗ trợ lần này là 140 triệu đồng.



Thầy Nguyễn Đình Nghĩa – Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, TH&THCS Hướng Lập cho biết, do mưa lũ kéo dài, nước sông lên cao đột ngột nên từ ngày 8/9 nước đã tràn vào hai điểm trường khiến nhiều cơ sở vật chất bị hư hỏng.



Trước thực trạng trên, nhà trường đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng, đồng thời tập trung các phương án phòng chống mưa lũ, sạt lở đất, chú trọng bảo về tài sản, thiết bị dạy học, sách vở học sinh…, trong các đợt mưa lũ vừa qua nhà trường dự tính thiệt hại 260 triệu đồng.



“Việc hỗ trợ kịp thời của các nhà hảo tâm, đặc biệt là chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng Hướng Lập đã góp phần giúp nhà trường đẩy nhanh tiến độ khắc phục lũ lụt, sớm đón học sinh trở lại trường. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể cán bộ, giáo viên nỗ lực hết mình để nhanh chóng ổn định công tác dạy và học” – thầy Nghĩa nói.



