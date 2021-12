Giáo sư Vật lý Vinod Menon tại trường City College of New York (CCNY) ở Harlem (Mỹ) quay trở lại văn phòng và phát hiện ra kiện hàng chứa 180 nghìn đô trong đống thư rác.

Thoạt tiên, ông nghĩ đó là 1 món quà của cựu sinh viên nhưng khi mở ra mới tá hỏa phát hiện bên trong toàn là những xấp tiền 50 đô và 100 đô.

Giáo sư nói: “Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như thế này ngoại trừ trong phim, tôi đã bị sốc không biết phải phản ứng như thế nào".

Hộp tiền nặng hơn 2kg và được giao cho CCNY ngày 12/11/2020 - rất lâu sau khi trường chuyển sang đào tạo từ xa vào tháng 3 vì đại dịch Covid-19.

Có một bức thư không tên trong gói hàng giải thích rằng người gửi đã tốt nghiệp từ lâu với bằng kép chuyên ngành Vật lý và Toán học, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Vật lý ở đó và tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ Vật lý kép và Thiên văn học.

Bức thư viết: "Nếu bạn có tò mò về lý do tại sao tôi lại làm điều này, thì lý do rất đơn giản: môi trường giáo dục rất tốt và tôi đã tận dụng tối đa khi học tập tại đây…”

Giáo sư Menon nói: "Nhìn thấy số tiền thật là một cú sốc. Đọc bức thư khiến tôi thực sự tự hào và hạnh phúc khi là 1 phần của trường, nơi thực sự đã tạo ra sự khác biệt trong cuộc đời của người đó".

Bức thư yêu cầu số tiền này được sử dụng để giúp đỡ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng như sinh viên hai chuyên ngành Vật lý và Toán học.

Menon cho biết anh đã gọi ngay cho Trưởng khoa Khoa học và họ đã liên lạc với cảnh sát trường và bộ phận xử lý. Cảnh sát sau đó đã xác định số tiền này là hợp pháp nhưng không thể xác định được người gửi. Địa chỉ trả hàng cũng không giải đáp được bí ẩn.

Ngay sau đó, hội đồng quản trị của CUNY đã bỏ phiếu nhất trí ngày 13/12 thông qua nghị quyết chấp nhận số tiền này.

Các thành viên hội đồng quản trị ngạc nhiên trước món quà và một người đề nghị trưng bày nó như một lời tri ân đến lòng hảo tâm của người gửi và sự trung thực của hệ thống thư từ trong khuôn viên trường.

Menon cho biết anh sẽ tôn trọng mong muốn của người gửi bằng cách trao hai suất học bổng toàn phần mỗi năm. Học phí tại CCNY là khoảng $ 7,500, vì vậy món quà sẽ tài trợ cho học bổng trong một thập kỷ. Những sinh viên đầu tiên có thể nhận được nó ngay sau học kỳ mùa thu năm 2022.

Doãn Hùng (Theo CNN)

